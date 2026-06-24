الصين تدعو واشنطن وطهران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم وصون الالتزامات المتبادلة

دعت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وإيران إلى العمل بشكل مشترك على صون وتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتاها، معتبرة أن الاتفاق يبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي، بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم تعهدتا بموجبها باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه وعدم شن عمليات عسكرية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

وأضاف أن هذه الخطوة أرسلت "إشارة إيجابية إلى العالم الخارجي، وينبغي للجانبين الحفاظ عليها وتنفيذها بصورة مشتركة".

وأكد المتحدث الصيني أن بكين مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة بطريقتها الخاصة، والاضطلاع بدور بنّاء من أجل استعادة السلام والهدوء في المنطقة في أقرب وقت ممكن.