في ختام ولايته.. أبو الغيط يؤكد اعتزازه بإنجازات جامعة الدول العربية

ترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (58) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والتي عُقدت اليوم الأربعاء بالأردن، بإستضافة من اتحاد الجامعات العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أحمد أبو الغيط شارك فى أعمال لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك للمرة الأخيرة بصفته أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، حيث أعرب عن الامتنان والاعتزاز بما تحقق من إنجازات خلال فترة الأعوام العشرة الماضية، وبما شهدته تلك الفترة من تعاون وثيق ومثمر مع مدراء ورؤساء منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك مما انعكس إيجابا على مستوي التنسيق وفعالية العمل على كافة المستويات.

ولفت رشدي إلى أن مدراء ورؤساء مؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق قد قاموا بتقديم استعراض حول أهم الجهود والإنجازات التى تحققت خلال فترة ولايتي أحمد أبو الغيط.

أبو الغيط يغادر منصبه بالجامعة العربية

وفى هذا الإطار، نقل رشدي رسالة الأمين العام إلى أعضاء لجنة التنسيق فى ختام أعمال اللجنة، حيث دعا أبو الغيط أعضاء اللجنة إلى الإستمرار على نفس النهج المخلص والمتفاني فى خدمة قضايا ومصالح الأمة العربية، معتبرًا أن لجنة التنسيق تمثل ركيزة أساسية فى مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المنظمات العربية المتخصصة.

وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط تطرق أيضا ً في كلمته إلى القضايا الهامة التي تناولها الإجتماع والتي تعكس إدراكاً لأولويات المرحلة ومتطلباتها وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، والتي تعد من أهم محركات الإقتصاد العالمي، فضلاً عن تناول ظاهرة المخدرات ومالها من انعكاسات خطيرة على الأمن المجتمعي وصحة الشباب العربي وكفاءة مستوى العمالة.

ووجه أبو الغيط الشكر إلى إتحاد الجامعات العربية على الإعداد والتنظيم الجيد لأعمال لجنة التنسيق العليا، مشيدًا بدور الإتحاد الفاعل فى تعزيز مسيرة الجامعات العربية، وتطوير برامجها الأكاديمية منذ تأسيس الإتحاد فى عام 1964.