لافروف: روسيا ملتزمة بتفاهمات ترامب حول أوكرانيا ولامجال للخضوع لأحد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن روسيا لا تزال ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة ألاسكا في أغسطس الماضي، وليست مستعدة لاتخاذ أي قرارات مؤقتة أخرى أو الخضوع للإنذارات.

يُشير المسؤولون الروس بانتظام إلى ما يُسمى "روح أنكوراج"، وهو اختصار، بحسب المحللين، لما فسّرته موسكو على أنه اتفاق محتمل يقضي بانسحاب القوات الأوكرانية من ما تبقى من دونباس التي لا تسيطر عليها، مقابل تجميد موسكو لخطوط القتال في أماكن أخرى.

وقد أوضحت كييف أنها لن تُسلّم أيًا من أراضيها إلى روسيا دون قتال.

قال لافروف"في أغسطس من العام الماضي، توصل قادة روسيا والولايات المتحدة إلى عدد من التفاهمات بشأن السبل السياسية للخروج من الأزمة الأوكرانية. ونحن لا نزال ملتزمين بتلك التفاهمات".

في غضون ذلك، صرّح الكرملين يوم الأربعاء بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر منشغلان بقضايا أخرى، لكنه يعتقد أن الاتصالات معهما بشأن أوكرانيا ستُستأنف حالما يصبحان متاحين.

أدلى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بهذا التصريح ردًا على سؤال حول إمكانية الاستعانة بمبعوثين آخرين لإجراء مناقشات حول أوكرانيا في ظل انشغال المبعوثين.

يُذكر أن ويتكوف وكوشنر عضوان في الفريق الأمريكي الذي يتفاوض على اتفاق سلام مع إيران.

وعند سؤاله عن رد فعل موسكو في حال شنّت أوكرانيا هجومًا على بيلاروسيا، قال بيسكوف إن روسيا ستقف دائمًا إلى جانب مينسك في مواجهة أي تهديد.