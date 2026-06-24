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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

توم كروز
توم كروز

بعد سنوات طويلة ارتبط خلالها اسمه بأفلام الأكشن والمغامرات الضخمة، يستعد النجم العالمي توم كروز لخوض واحدة من أكثر تجاربه السينمائية اختلافًا وإثارة للفضول من خلال فيلم «Digger»، الذي يجمعه للمرة الأولى بالمخرج المكسيكي الحائز على جائزة الأوسكار أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، في تعاون ينتظره عشاق السينما حول العالم منذ الإعلان عنه، وكشفت شركة وارنر براذرز عن مجموعة جديدة من البوسترات الرسمية والإعلان الدعائي الكامل للفيلم، لتبدأ مرحلة جديدة من الحملة الترويجية للعمل الذي يُعد من أبرز رهانات الاستوديو لعام 2026، وسط توقعات بأن يكون أحد أهم أفلام موسم الخريف المقبل وأكثرها حضورًا خلال سباق الجوائز.

ومنذ طرح المواد الدعائية الأولى، نجح الفيلم في جذب اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء، خاصة مع الظهور المختلف تمامًا لتوم كروز، الذي بدا بعيدًا عن الصورة المعتادة التي ارتبطت به لعقود، سواء في سلسلة «Mission: Impossible» أو أفلام الحركة الأخرى التي جعلته أحد أكبر نجوم شباك التذاكر في العالم.

شخصية توم كروز

ويجسد كروز في الفيلم شخصية «ديجر روكويل»، وهو رجل أعمال شديد الثراء والنفوذ يعمل في قطاع الطاقة والنفط، ويجد نفسه في قلب أزمة عالمية تهدد مستقبل البشرية. وبينما يحاول العالم فهم الكارثة التي تتكشف أمامه، يسعى روكويل إلى تقديم نفسه باعتباره الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الجميع، في رحلة تجمع بين السخرية والكوميديا السوداء والدراما السياسية، وتشير تفاصيل القصة إلى أن الشخصية الرئيسية اتي يقدمها كروز تملك تأثيرًا هائلًا على العالم، لكنها في الوقت نفسه تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الفوضى التي تواجهها البشرية، وهو ما يمنح الفيلم طابعًا ساخرًا يتناول قضايا السلطة والنفوذ والرأسمالية وتأثير الأفراد أصحاب الثروات الضخمة على مصير المجتمعات.

ولم يخفِ توم كروز حماسه للمشروع الذي يمثل محطة مختلفة في مسيرته الفنية، إذ أكد خلال الترويج للفيلم أن شخصية «ديجر روكويل» تعد من أكثر الشخصيات تعقيدًا التي قدمها على الشاشة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى جميع أبعادها احتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة والنضج الفني. وقال كروز: «استغرق الأمر 40 عامًا حتى أتمكن من التنقيب في كل طبقات هذه الشخصية»، في إشارة إلى التحديات التي فرضها الدور عليه كممثل، كما حرص النجم العالمي على توجيه رسالة إلى الجمهور بالتزامن مع إطلاق الإعلان الجديد، مستعيدًا مسيرته السينمائية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، مؤكدًا أن شغفه بتقديم قصص جديدة لم يتغير، وقال: «على مدار 46 عامًا، كان من دواعي شرفي العمل مع عدد لا يحصى من الفنانين وفرق العمل الموهوبين لتقديم هذه الشخصيات والقصص والأفلام للجمهور، وأتطلع إلى رؤيتكم في دور العرض هذا أكتوبر».

من جانبه، كشف المخرج أليخاندرو جونزاليس إيناريتو أن فكرة الفيلم ظلت تراوده لسنوات طويلة قبل أن تتحول إلى مشروع سينمائي، مشيرًا إلى أن تعاونه مع توم كروز استغرق عدة سنوات من النقاش والتطوير. وأشاد إيناريتو بالأداء الذي يقدمه كروز في الفيلم، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد جانبًا جديدًا ومختلفًا تمامًا من شخصيته الفنية، وقال: «مشاهدة توم كروز وهو يتحول إلى ديجر روكويل كانت شيئًا لم أكن مستعدًا له»، مضيفًا أن ما قدمه النجم الأمريكي في الفيلم يمثل نوعًا مختلفًا من الجرأة، وقد يكون أحد أكبر التحديات في مسيرته الممتدة لأكثر من أربعين عامًا.

ومع إطلاق البوسترات الجديدة، ظهرت ملامح الشخصية بشكل أوضح، حيث بدا النجم الأمريكي بشعر رمادي وهيئة أكبر سنًا، مع تعبيرات وجه مختلفة تعكس طبيعة الشخصية المتقلبة والمثيرة للجدل. وسرعان ما انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن هذا التحول الجسدي يعد من أكثر التغييرات الجذرية التي يقدمها كروز خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود، أما الإعلان الرسمي للفيلم فقد قدم لمحة أوسع عن العالم الذي تدور فيه الأحداث، حيث جمع بين المشاهد الكوميدية الساخرة واللحظات الدرامية المكثفة، إلى جانب استعراض عدد من المواقف التي تؤكد أن العمل لا يعتمد على الأكشن التقليدي الذي اشتهر به بطله، بل يركز على الصراع النفسي والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه الشخصيات، وتميز الإعلان أيضًا بطريقة تقديمه لتوم كروز، إذ بدأ باستعراض سريع لبعض أبرز المحطات في مسيرته السينمائية الممتدة لنحو 46 عامًا، قبل الانتقال إلى مشاهده الجديدة في «Digger»، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة احتفاء بمشواره الفني الطويل وتأكيد على دخوله مرحلة مختلفة من اختياراته الفنية.

ويُنظر إلى التعاون بين كروز وإيناريتو باعتباره مواجهة فنية مثيرة بين نجم جماهيري ضخم ومخرج معروف بأسلوبه السينمائي الخاص ورؤيته المختلفة، ويضم الفيلم أيضًا مجموعة من الممثلين البارزين، من بينهم ساندرا هولر، وجيسي بليمونز، وريز أحمد، وجون جودمان، وإيما دارسي، ومايكل ستولبارج، وصوفي وايلد، وهو ما يمنح العمل ثقلًا تمثيليًا إضافيًا ويعزز من فرصه في تحقيق حضور قوي نقديًا وجماهيريًا.

ويرى كثير من المتابعين أن «Digger» قد يمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة توم كروز، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية من خلال أفلام الحركة. فبينما اعتاد الجمهور رؤيته في أدوار تعتمد على المطاردات والمشاهد الخطرة، يبدو أن النجم الحائز على عدة ترشيحات للأوسكار يسعى هذه المرة إلى استكشاف مناطق جديدة كممثل، عبر شخصية أكثر تعقيدًا وسخرية، ومع اقتراب موعد عرضه العالمي، يواصل الفيلم تصدر قوائم الأعمال الأكثر انتظارًا خلال عام 2026، خصوصًا في ظل الفضول الكبير لمعرفة النتيجة النهائية لهذا التعاون الأول بين كروز وإيناريتو، ومدى قدرة الفيلم على الجمع بين النجاح الجماهيري والإشادة النقدية، ومن المقرر أن ينطلق عرض «Digger» في دور السينما المصرية والعربية يوم 1 أكتوبر بينما يعرض عالميا ابتداءً من 2 أكتوبر المقبل، ليبدأ رحلة يُتوقع أن تمتد من شباك التذاكر إلى موسم الجوائز، في محاولة جديدة من توم كروز لإضافة فصل مختلف إلى واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ هوليوود، الفيلم توزيع United Motion Pictures. 

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