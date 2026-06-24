الأوبرا تحيى ذكرى رحيل محمد الموجي على المسرح الكبير

تحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي بأمسية يقودها المايسترو الدكتور محمد الموجى تقام فى السابعة والنصف مساء الجمعة 26 يونيو على المسرح الكبير وتضم .

ألحان الموجي فى ذكرى رحيله بالاوبرا :

مجموعة من الألحان البارزة التى تغنى بها كبار المطربين يؤديها كل من محمد الطوخى، أحمد عفت، رضوى سعيد، نهى حافظ، فرح الموجى، حنان الخولى، أنغام مصطفى .

تأتى الأمسية استمراراً لجهود دار الأوبرا المصرية الرامية إلى إعادة إحياء سيرة أمراء النغم وصون التراث الموسيقى المصرى والعربى وتقديم إبداعات رواد الطرب واللحن للأجيال الجديدة بأسلوب يرسخ قيمتها الفنية والإنسانية.