ليلة في حب حليم وشادية بـ أوبرا الإسكندرية

ليلة فى حب عبد الحليم حافظ وشادية تقدمها دار الأوبرا المصرية فى ختام الموسم الفنى لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى 2025- 2026 ويقودها المايسترو إيهاب عبد الحميد وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 25 يونيو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" .

أبرز الأغاني

وتضم مختارات من أعمالهما الشهيرة منها سواح، إن راح منك يا عين، شباكنا ستايره حرير، على عش الحب، قارئة الفنجان، موسيقى هوا حليم وغيرها .. أداء ندى غالب، يمنى حسن، آلاء ايوب، وائل أبو الفتوح، محمد الخولى، ياسر سعيد .

لتواصل دار الأوبرا المصرية جهودها الرامية إلى إحياء كنوز الطرب العربى وتقديمها برؤى فنية تحافظ على أصالتها وتبرز قيمتها الإبداعية التى ارتبطت بوجدان أجيال متعاقبة ولا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى محبى الطرب العربى.