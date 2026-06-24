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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وئام مجدي تدعم طفل مصاب بالعظم الزجاجي

وئام مجدي
وئام مجدي
أحمد البهى

دعمت الفنانة وئام مجدي، في فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، الطفل الزين. 

وكشفت وئام مجدي عن إصابة الطفل زين بمرض العظم الزجاجي، والذي يجعله معرض للكسر، وحتي  لو في وضع الجلوس. 

ودعت وئام مجدي متابعيها في الدول العربية والأجنية، الي التواصل مع أسرته. 

علاقتها بالدعاء: 

شاركت الفنانة وئام مجدي جمهورها برسالة إنسانية مؤثرة عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، تحدثت خلالها عن علاقتها القوية بالدعاء والصلاة منذ طفولتها، مؤكدة أن هناك مجموعة من الأمنيات والأدعية التي لا تتوقف عن ترديدها بشكل يومي مهما تغيرت ظروف حياتها.

وظهرت وئام مجدي في رسالتها بروح صادقة وعفوية، حيث عبّرت عن إيمانها الكبير بأن الدعاء هو السند الحقيقي للإنسان في مختلف مراحل حياته، مشيرة إلى أنها منذ صغرها تحرص على الصلاة والتقرب إلى الله حتى في أصعب الأوقات التي تمر بها.

وقالت وئام مجدي إن هناك دعوات ثابتة تلازمها كل يوم، أبرزها أن يعوضها الله خيرًا دائمًا، وأن يرزقها محبة الناس ورضاهم، إلى جانب دعائها المستمر بالحفاظ على والدتها وشقيقاتها وأن يديم الله عليهن الصحة والعافية.

وأضافت وئام مجدي أنها تتمنى دائمًا ألا تكون في يوم من الأيام عبئًا على أحد، سواء من الناحية النفسية أو المادية، مؤكدة أن أكثر ما يشغلها هو أن تعيش بكرامة واستقلال دون أن تحتاج لأحد أو تشعر بأنها تثقل على من حولها.

كما استرجعت وئام مجدي كلمات كانت تسمعها من جدتها، موضحة أن حب الناس والدعاء الطيب بعد الرحيل من أجمل الأشياء التي يمكن أن يتركها الإنسان خلفه، لذلك فهي تدعو دائمًا أن يرزقها الله سيرة طيبة ومحبة حقيقية تبقى في قلوب الناس حتى بعد ترك الدنيا .

الفنانة وئام مجدي وئام مجدي الطفل زين العظام الزجاجي

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