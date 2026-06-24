الليلة.. فرقة السويس تقدم الأراجوز الكسلان

تتواصل فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويستقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "الأراجوز الكسلان"، لفرقة قصر ثقافة السويس.

العرض تأليف السيد فهيم، سينوغرافيا وإخراج محمد التنجيري، وتدور أحداثه حول "نبهانة"، الفتاة التي تعيش مع والدتها وإخوتها الصغار، وتستسلم للكسل وترفض تحمل المسئولية بعد وفاة والدها، ما يضع أسرتها في مواقف صعبة.

ومن خلال سلسلة من الأحداث والمغامرات التي يقودها "الأراجوز"، تكتشف "نبهانة" قيمة العمل والاجتهاد وأهمية الاعتماد على النفس ومساعدة الآخرين، لتخوض رحلة من التغيير تجعلها أكثر وعيا.

"الأراجوز الكسلان" ألحان عبد الله رجال، تصميم وتنفيذ عرائس وديكور محمد التنجيري، هندسة صوتية منال توفيق، إضاءة جودي أحمد، إعداد نص وتصميم استعراضات ومخرج مساعد نسرين نصيف.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، ويشهد مشاركة 11 عرضا مسرحيا تعرض يوميا بالمجان حتى الاثنين المقبل 29 يونيو، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة إيناس نور، مهندس الديكور مصطفى التهامي، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، الفنان والمخرج هشام علي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو.