تفاصيل منع عرض فيلم النجم آرمي هامر فى ألمانيا

كشف المخرج الألماني أوفه بول عن تعرض فيلمه الجديد "Citizen Vigilante"، بطولة النجم العالمى آرمي هامر، للمنع من العرض داخل ألمانيا بعد رفض الجهات المختصة منحه تصنيفًا رسميًا، وهو القرار الذى يحول دون طرحه تجاريًا فى دور السينما.

ويقدم هامر فى الفيلم شخصية رجل أمريكى يفقد ثقته فى المؤسسات الرسمية، فيقرر أن يطبق العدالة بنفسه، فى إطار درامى مثير يعتقد بول أنه مستوحى جزئيًا من قضية جنائية أثارت جدلًا واسعًا فى مدينة هامبورغ الألمانية.

تفاصيل منع الفيلم

وأوضح المخرج فى تصريحات صحفية أن هيئة التصنيف رأت أن العمل يتضمن مضمونًا قد يُفسر على أنه تحريض على العنف ضد المهاجرين، وهو ما دفعها إلى رفض منحه أى تصنيف عمرى. وأشار إلى أنه حاول الطعن على القرار عبر القضاء، إلا أن الاستئناف لم ينجح فى تغيير الموقف.

وانتقد بول ما وصفه بالمناخ السياسى السائد فى ألمانيا، معتبرًا أن بعض الآراء المحافظة باتت تواجه اتهامات متطرفة بشكل متزايد، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه لا يتبنى أى أفكار نازية أو توجهات متشددة.

كما أشاد المخرج باختيار آرمي هامر لبطولة الفيلم، مؤكدًا أنه يتمتع بموهبة تمثيلية كبيرة، وأنه كان يبحث عن فرصة قوية للعودة إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الجدل الذى أحاط بمسيرته.

وكان هامر قد واجه فى عام 2021 اتهامات بالاعتداء الجنسى من عدد من النساء، إلا أنه نفى تلك الاتهامات بشكل متكرر. ورغم فتح تحقيقات فى القضية آنذاك، لم يتم توجيه أى اتهامات جنائية رسمية إليه، لكن الأزمة انعكست بشكل واضح على مشواره الفنى وأبعدته عن عدد من المشروعات السينمائية.

ويمثل "Citizen Vigilante" واحدة من أبرز محاولات هامر لاستعادة حضوره على الشاشة، إذ سبق أن وصف حصوله على الدور بأنه محطة مهمة ومؤثرة فى حياته المهنية، مؤكدًا أن العودة إلى التمثيل كانت أولويته الكبرى خلال الفترة الماضية.