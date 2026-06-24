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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقاش موسع حول «انتحار معلن» بحضور خبراء ومسرحيين دوليين في مهرجان سيبيو الدولي

انتحار معلن
انتحار معلن
أحمد البهى

شهدت فعاليات مهرجان سيبيو الدولي للمسرح جلسة نقاشية موسعة حول العرض المسرحي "انتحار معلن"، الذي يمثل مصر ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وعدد من المسرحيين والخبراء الدوليين والنقاد المشاركين من مختلف دول العالم.

وتناول اللقاء التجربة الفنية للعرض، حيث تحدث الغرباوي عن الرؤية الإخراجية التي انطلق منها العمل، وآليات توظيف العناصر البصرية والدرامية في تقديم النص المسرحي، كما استعرض مراحل إعداد العرض والتحديات التي واجهت فريق العمل حتى خروجه إلى الجمهور بالشكل الذي حقق له هذا الحضور اللافت محليًا ودوليًا.

وشهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بفلسفة العرض، وبنيته الدرامية، والرسائل الإنسانية التي يحملها، إلى جانب مناقشة خصوصية التجربة المصرية في المسرح المعاصر، وأجاب الغرباوي عن مختلف التساؤلات، موضحًا أبعاد العمل الفكرية والفنية، ومؤكدًا أهمية الحوار الثقافي بين التجارب المسرحية المختلفة في تعزيز التفاهم الإنساني عبر الفن.

وخلال النقاش، استعرض الغرباوي أبعاد العرض الفنية والفكرية، مشيرًا إلى أن مشاركة  "انتحار معلن"  تمثل باكورة حضور رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك في مهرجان سيبيو الدولي، حيث يجسد العمل تعاونًا بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويؤكد المكانة المتنامية للمسرح العربي وقدرته على الحضور والمنافسة في أهم التظاهرات المسرحية العالمية.

ويأتي هذا النقاش في إطار الاهتمام الذي حظي به العرض داخل المهرجان، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال عروضه، وما لاقاه من إشادات من جمهور المهرجان والنقاد والمتخصصين، الذين أشادوا بجماليات العرض ومستواه الفني وقدرته على التواصل مع جمهور متعدد الثقافات واللغات.

يُذكر أن مسرحية "انتحار معلن" تعد واحدة من أبرز التجارب المسرحية العربية التي شاركت في عدد من المحافل الدولية، حيث تقدم معالجة إنسانية عميقة لقضايا الاغتراب والصراع النفسي والوجودي، من خلال لغة مسرحية تعتمد على التكثيف البصري والبعد الرمزي.

العرض من تأليف الدكتور سامي الجمعان، وإخراج مازن الغرباوي، وبطولة الفنانة ايمان يوسف، وشارك في تحقيق العديد من النجاحات خلال مسيرته، حيث حصد إشادات واسعة في عدد من المهرجانات العربية والدولية، قبل أن يواصل رحلته الناجحة في مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، أحد أهم وأكبر المهرجانات المسرحية على مستوى العالم، مؤكدًا حضور المسرح المصري والعربي على الساحة الدولية.

فعاليات مهرجان سيبيو الدولي مهرجان سيبيو الدولي مهرجان سيبيو انتحار معلن

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