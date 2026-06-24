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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو عاكف يعلن عن إجراء شقيقه إسلام عملية جراحية

إسلام عاكف
إسلام عاكف

نشر المونتير عمرو عاكف تعليقا عبر  صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه خضوع شقيقه المونتير إسلام عاكف لعملية جراحية.

وكتب عمرو عاكف قائلا: «الحمد لله، إسلام خرج من العملية وبقى بخير، أشكر من كل قلبي كل شخص دعا له أو سأل عليه، وربنا يجازيكم خير على دعواتكم واهتمامكم، ونسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي».

أعمال عمرو عاكف

شارك عمرو عاكف، في الموسم الدرامي الرمضاني 2026، بمسلسل اتنين غيرنا، وهو بطولة: آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، ناردين فرج، فدوى عابد، إخراج خالد الحلفاوي. 

ويُعد هذا الموسم من أكثر المواسم ازدحامًا ، لمشاركته في 5 أعمال فنية متنوعة وتؤكد هذه المشاركات حضوره القوي في السينما والدراما، واستمراره في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المونتيرين خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر عرض هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من الجمهور وصُنّاع الدراما والسينما، لما تحمله من تنوع فني وبصمة واضحة في المونتاج. 

أحدث أعمال عمرو عاكف

ويعد فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، الذي عرض خلال الفترة الماضية أخر أعمال عمرو عاكف السينمائية ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

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