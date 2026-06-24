قريبًا.. انطلاق عروض الموسم الصيفي على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

أعلن الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، انطلاق عروض الموسم الصيفي قريبًا بمحافظة الإسكندرية على خشبة مسرح بيرم التونسي التابع للبيت الفني للمسرح، ضمن خطة لتنشيط الحركة المسرحية خلال الموسم، في برنامج صيفي يقترب من جمهور الإسكندرية بعروض متنوعة.

وأكد الشيوي أن عودة النشاط إلى المسرح تأتي في إطار تقديم أعمال فنية متنوعة تواكب اهتمامات الجمهور، مشيرًا إلى أن الموسم الصيفي سيشهد عددًا من المفاجآت الفنية التي سيتم الإعلان عنها تباعًا.

ويُعد مسرح بيرم التونسي من المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة المصرية، ويقع في منطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، ويتسع لـ618 مقعدًا، وسيستضيف عددًا من العروض المسرحية والفعاليات الثقافية والفنية.

