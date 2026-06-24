تعرف علي تفاصيل "أحبك من زمان" قبل عرضه علي نتفليكس

كشفت نتفليكس عن الإطلالة الأولى لفيلمها الكوميدي الرومانسي العربي "أحبك من زمان"، والمقرر عرضه لأول مرة في 23 يوليو 2026.

الفيلم من بطولة نور الغندور وعلي كاكولي وفاطمة الشريف ونهى نبيل وشوق الهادي ، ويقدم قصة عن الصداقة والحب وما قد تحمله الحياة من منعطفات غير متوقعة.



يمزج فيلم "أحبك من زمان" بين الرومانسية والكوميديا والمشاعر، ويروي قصة هيا (نور الغندور) التي لطالما اعتبرت جواد (علي كاكولي) صديقها المقرّب لا أكثر. لكن مع تطورات الحياة غير المتوقعة، تجد نفسها أمام مشاعر جديدة تقلب عالمها رأساً على عقب.

"أحبك من زمان"، يمثل أيضاً أول عمل سينمائي للمؤثرة نهى نبيل بدور زينة.

الفيلم من إنتاج جمال سنان وشركة إيغل فيلمز، وإخراج إيلي سمعان وتأليف إياد صالح، ويمثل التعاون الثالث بين شركة إيغل فيلمز ونتفليكس في مجال الكوميديا ​​الرومانسية العربية.



يُعرض فيلم "أحبك من زمان" لأول مرة عالميًا على نتفليكس في 23 يوليو 2026.