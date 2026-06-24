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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عقوبة رادعة للمتهمة باختطاف رضيعة مستشفى الحسين

المتهمة
المتهمة
كتب: مصطفى رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية “دائرة الجمالية”، بمعاقبة المتهمة بـ اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي بالسجن 7 سنوات.

وكشفت التحقيقات عن أقوال جدة الرضيعة التي جاءت كالتالي:
اللي حصل إن بنتي كانت حامل وراحت تولد في مستشفى الحسين الجامعي ودخلت عملت عملية قيصرية وخلفت بنت وبعد كده دخلت غرفة الإفاقة علشان تفوق من البنج وبعد لما فاقت من البنج دخلونا غرفة ثانية والمستشفى جابت لنا الطفلة المولودة وبيتنا اليوم في غرفة في المستشفى، وبعدين تاني يوم نقلونا لغرفة ثانية، وإحنا بننقل أنا كنت مُنهكة بحاجات كتير شايلها وكان معايا البنت كمان، فلقيت واحدة ست منقبة عرضت عليّ المساعدة، فسندت بنتي سارة وروحنا على غرفة رقم 8 وبعدين لما روحنا هناك هي فضلت لازقة فينا، وبعدين رجب جوز بنتي كان لسه جاي وقاعد معنا وبعدين أنا سبت بنتي ورجب والست المنقبة وروحت أعمل كوباية شاي والطفلة ساعتها كانت مع بنتي وروحت ورجعت ملقيتش رجب ولا البنت المولودة ولا الست المنقبة فسألت بنتي عن الطفلة فقالت لي إن الست المنقبة أخدتها وحطتها على السرير اللي جانبها فبصيت وملقيتش أي حاجة وجيت أكلم رجب جوز بنتي أسأله ملقيتش الموبايل بتاعي فاستلفت موبايل من حد في المستشفى وكلمته وقال لي إنه كمان مش معاه الطفلة فبلغنا الأمن والشرطة جت وعرفت أنهم شافوا الست المنقبة وهي خارجة من المستشفى بالطفلة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الطفلة اتولدت يوم 2026/4/13 واتخطفت يوم 2026/4/14 حوالي الساعة 12 ظهرًا بمستشفى الحسين الجامعي.

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت قاعدة مع بنتي علشان بتولد.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: أنا وبنتي ورجب جوز بنتي.

س: وما الذي حدث عقب أن قمتم بالدلوف إلى الغرفة الثانية؟

ج: بنتي نامت على السرير، والمولودة كانت في حضنها، لكن الست المنتقبة فضلت لازقة فينا.

س: وهل من ثمة حديث دار فيما بينكم؟

ج: أيوه. 

س: وما هو مضمون ذلك الحديث؟

ج: هي قالت لي أروح أعمل شاي.

س: وهل قمت بترك نجلتك آنذاك؟

ج: أيوه.

س: ومن كان موجودًا بالغرفة آنذاك؟

ج: بنتي، وجوزها رجب كان وصل، والست المنتقبة.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة المتهمة، أنها دبرت مخططًا نفذته بالذهاب لمستشفى الحسين الجامعي مرتدية نقابًا  غير كاشفٍ لوجهها للحيلولة دون التعرف عليها باحثة عن مبتغاها، كما أبصرت الرضيعة المجني عليها حديثة الولادة ووالدتها فتوددت لهما وذويهما ورافقتهم إبان وجودهم بالغرفة المخصصة عقب ولادة الرضيعة المجني عليها مستغلة انفرادها بوالدة المجني عليها لعدة دقائق، فغافلتها آنذاك وخطفت الرضيعة وخبأت الرضيعة بملابسها وذلك خشية اكتشاف فتمكنت من ارتكاب جريمتها.

كما وجهت النيابة العامة، للمتهمة اختطاف رضيعة الحسين تعريض حياة الرضيعة حديثة الولادة للخطر في أمنها وصحتها وحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزائية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة المتهمة بـ خطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة ، أن بلغ عدد الكاميرات التي تم تفريغها لـ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات وصولاً لضبطها.

مستشفى الحسين مستشفى الحسين الجامعي اختطاف رضيعة

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