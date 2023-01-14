تبدأ من 410 ألف .. أحدث أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 |صور

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 50 ألف جنيه و 55 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 410 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 435 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 445 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 455 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أبرز تجهيزات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 العديد من التجهيزات ومنها، مكابح ABS و EBD، وعدد من وسائد الحماية، بالاضافة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، وفتحة سقف كهربائية التحكم، ومرايات جانبية كهربائية ايضا، وسنتر لوك للأبواب.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية تقدر بـ 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 سرعات دفع امامي.