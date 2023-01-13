زيادة تصل إلى 135 ألف جنيه في سعر هيونداي بايون.. تفاصيل

شهدت السيارة هيونداي بايون زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، تشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 100 الف جنيه وحتى 135 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي بايون في مصر بعد الزيادة الجديدة بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها

هيونداي بايون

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي بايون في مصر

الفئة الاولى بقيمة سعرية بلغت 635 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية بلغت 685 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة سعرية بلغت 725 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة سعرية بلغت 760 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

هيونداي بايون

تحتوي السيارة هيونداي بايون على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يتكون من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، متصل بمحرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر.

هيونداي بايون

وتتمتع السيارة هيونداي بايون بالعديد من التجهيزات مثل، نظام المكابح المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، مع التوزان عند المرتفعات والثبات الالكتروني، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية.

هيونداي بايون

وتمتلك السيارة هيونداي بايون زجاج كهربائي للنوافذ، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مكيف هواء، وتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.