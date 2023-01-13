عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل إلى 135 ألف جنيه في سعر هيونداي بايون.. تفاصيل

هيونداي بايون
هيونداي بايون

شهدت السيارة هيونداي بايون زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، تشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 100 الف جنيه وحتى 135 الف جنيه.

ارتفاع 10 آلاف جنيه.. أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023

سعر هيونداي i20 موديل 2022 في مصر .. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي بايون في مصر بعد الزيادة الجديدة بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها

هيونداي بايون

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي بايون في مصر 

 

الفئة الاولى بقيمة سعرية بلغت 635 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية بلغت 685 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة سعرية بلغت 725 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة سعرية بلغت 760 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

هيونداي بايون

تحتوي السيارة هيونداي بايون على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يتكون من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، متصل بمحرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر.

هيونداي بايون

وتتمتع السيارة هيونداي بايون بالعديد من التجهيزات مثل، نظام المكابح المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، مع التوزان عند المرتفعات والثبات الالكتروني، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية.

هيونداي بايون

وتمتلك السيارة هيونداي بايون زجاج كهربائي للنوافذ، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مكيف هواء، وتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي بايون
هيونداي بايون هيونداي بايون مصر الاسعار الرسمية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

موضوعات متعلقة

تبدأ من 229 ألفا| سيارات اقتصادية جديدة في مصر.. صور

5 سيارات عائلية موديل 2023 في البحرين | صور

سعر أرخص سيارة من ستروين بعد الزيادة الأخيرة .. صور

بورصة السيارات .. زيادة 10 آلاف جنيه في سعر بستون B70

سعر مرسيدس G-CLASS 2023 في الإمارات .. صور

شيري تيجو في صدارة مبيعات الـ SUV خلال 2022 .. تفاصيل

للعائلة القطرية .. كيا كرنفال موديل 2023 |صور

زيادة تصل لـ 60 الف جنيه ..أسعار أم جي 6 في مصر

ترشيحاتنا

خالد الصاوي: الفن أنقذني من الجنون والإدمان والإجرام.. فيديو

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يكبد الروس خسائر فادحة في سوليدار

رمضان السيد معلقا على سافيو : أول مرة أشاهد لاعب برازيلي لا يستطيع المراوغة

السكة الحديد : حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر نتيجة نشوب حريق بجوار محطة الزقازيق

هل يرى الإنسان عند احتضاره أقاربه من الأموات؟ .. اعرف الحقيقة

شبانة : كهربا في قائمة الأهلي أمام سموحة و2 فبراير موعد الفيفا النهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ