افتتاح مكتب NBA Africa مصر بحضور الأسطورة روبرت هوري ورئيس اتحاد السلة

في اطار الإعلان عن افتتاح مكتب NBA Africa في مصر ، استضافت الصالة المغطاة بستاد القاهرة NBA Jr بمشاركة 150 طفلا وطفلة في سن الـ 16 عام وأقل.

وشهدت الافتتاح حضور كل من فيكتور ويليامز، الرئيس التنفيذي لـ NBA أفريقيا، محمد عبد المطلب سليمان، نائب الرئيس ومدير NBA مصر، جون مانيو-بلانجي، مدير التخطيط والعمليات في دوري أفريقيا لكرة السلة BAL، د. مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وروبرت هوري، بطل NBA سبع مرات.

ورحب فيكتور ويليامز بالحضور مبديا سعادته بافتتاح مكتب NBA Africa في مصر التي تتمتع بمستقبل باهر في كرة السلة سواء بالقارة الإفريقية او عالميا، ومؤكدا أن بطولة BAL المقبلة ينتظر ان تحظى بنجاح كبير كما هي عادة مصر في تنظيم الأحداث الرياضية.

من جانبه قال محمد عبد المطلب انه فخور بتوليه منصب مدير مكتب NBA Africa في مصر ونائب الرئيس التنفيذي لـ NBA Africa. وأضاف انه سيبذل قصارى جهده لصالح تطوير لعبة كرة السلة في مصر، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات لإظهار مواهبهم والاحتراف بالخارج.

وقال د. مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن افتتاح مكتب NBA Africa في مصر حدث مميز وتاريخي يضيف لكرة السلة المصرية في الفترة المقبلة، ويعتبر استمرارا لجهود الاتحاد في نشر اللعبة والارتقاء بمستواها محليا وعالميا.

واختتم الأسطورة روبرت هوري، بطل NBA سبع مرات الحديث بالتعبير عن سعادته بزيارة مصر والقارة الأفريقية لأول مرة، مؤكدا انه حقق حلمه باللعب والتتويج بلقب NBA وانه يتمنى التوفيق للشباب والفتيات المتواجدين بالحدث لتحقيق إنجازات مماثلة وكبيرة.

وعقب التقاط الصور التذكارية، قاد روبرت هوري ورشة العمل التي ضمت 150 طفلا وطفلة واشتملت على تدريبات متنوعة لمهارات كرة السلة.