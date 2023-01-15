عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح مكتب NBA Africa مصر بحضور الأسطورة روبرت هوري ورئيس اتحاد السلة

افتتاح مكتب NBA Africa
افتتاح مكتب NBA Africa مصر بحضور الأسطورة روبرت

في اطار الإعلان عن افتتاح مكتب NBA Africa في مصر ، استضافت الصالة المغطاة بستاد القاهرة  NBA Jr بمشاركة 150 طفلا وطفلة في سن الـ 16 عام وأقل.

 

وشهدت الافتتاح حضور كل من فيكتور ويليامز، الرئيس التنفيذي لـ NBA أفريقيا، محمد عبد المطلب سليمان، نائب الرئيس ومدير NBA مصر، جون مانيو-بلانجي، مدير التخطيط والعمليات في دوري أفريقيا لكرة السلة BAL، د. مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وروبرت هوري، بطل NBA سبع مرات.

 

ورحب فيكتور ويليامز بالحضور مبديا سعادته بافتتاح مكتب NBA Africa في مصر التي تتمتع بمستقبل باهر في كرة السلة سواء بالقارة الإفريقية او عالميا، ومؤكدا أن بطولة BAL المقبلة ينتظر ان تحظى بنجاح كبير كما هي عادة مصر في تنظيم الأحداث الرياضية.

 

من جانبه قال محمد عبد المطلب انه فخور بتوليه منصب مدير مكتب NBA Africa في مصر ونائب الرئيس التنفيذي لـ NBA Africa. وأضاف انه سيبذل قصارى جهده لصالح تطوير لعبة كرة السلة في مصر، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات لإظهار مواهبهم والاحتراف بالخارج.

 

وقال د. مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن افتتاح مكتب NBA Africa في مصر حدث مميز وتاريخي يضيف لكرة السلة المصرية في الفترة المقبلة، ويعتبر استمرارا لجهود الاتحاد في نشر اللعبة والارتقاء بمستواها محليا وعالميا.

 

واختتم الأسطورة روبرت هوري، بطل NBA سبع مرات الحديث بالتعبير عن سعادته بزيارة مصر والقارة الأفريقية لأول مرة، مؤكدا انه حقق حلمه باللعب والتتويج بلقب NBA وانه يتمنى التوفيق للشباب والفتيات المتواجدين بالحدث لتحقيق إنجازات مماثلة وكبيرة.

 

وعقب التقاط الصور التذكارية، قاد روبرت هوري ورشة العمل التي ضمت 150 طفلا وطفلة واشتملت على تدريبات متنوعة لمهارات كرة السلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تفحم جثة فى حريق بشقة سكنية بالغردقة

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

بنزيما ضد ليفاندوفسكي.. التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

مصرع 3 عمال وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أمير توفيق خارج مصر.. شوبير يزف بشرى سارة عن صفقة الأهلي الجديدة

شاهد|مواطن هندي يتسبب في انفجار خط غاز رئيسي.. ماذا فعل؟

الزراعة: مشروع SAIL يوزع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال.. النكد الزوجي يصيبك بمرض خطير

تظهر الأعراض دون أن تشعر.. تعرف على أسباب الإصابة بالقدم لمرضى السكري

لن تتوقع.. تناول التوت الأزرق يحميك من مرض منتشر

رمسيس الثاني فضح خطتهم.. القصة الكاملة لأغرب محاولة سرقة في مصر

فيديو

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

طريقة غريبة للغش.. كشف خدعة طالب هندسة في ورقة الامتحان.. فيديوجراف

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ