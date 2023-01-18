ضرب وإهانات وتحقيق.. اشتعال الأزمة بين لوسي وأبطال مسرحية الحفيد| القصة الكاملة

كشف عدد من أبطال مسرحية الحفيد بطولة الفنانة لوسي، عن تعرضهم للضرب من بطلة العمل، وهو ما أكده الفنان تامر فرج في تصريحات تلفزيونية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين بطلة مسرحية “الحفيد”، الفنانة لوسي، وأبطال العرض، الذي أنتجه المسرح القومي المصري، ويُعرض على خشبته، والمأخوذ عن نص لعبد الحميد جودة السحار، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين، بما هدد استمرار العرض، الذي أصبحت اخبار أزماته أضعاف ما يتم نشره عن تحقيق نجاح ما.

اتهامات بضرب الفنانين

كشف الفنان تامر فرج، كواليس جديدة في أزمة مسرحية “الحفيد”، وذلك من خلال صحفته الرسمية على “فيسبوك”.

وكتب تامر فرج في بيان له عبر فيسبوك:" للوقوف على تفاصيل أزمة مسرحية الحفيد وأعضاء المسرح القومي مع الفنانة لوسى، يعلم الله اننا جميعا كفريق عمل المسرحية من فنانين وإخراج و فنيين لم نكن نريد ان يصل الأمر لخلاف او ازمه بيننا مجتمعين وبين لوسى وكنا "بنبلع" تصرفاتها على أساس اننا في النهاية اسره واحده و زملاء واحتراما لخشبة المسرح القومي أولا واحتراما لسنها ثانيا".

وتابع :"لكن للأسف الاستاذه صعدت الموضوع وحولته لأزمه خاصة بعد ان تفوهت بما لا يصح ان يقال على شاشات الفضائيات فى حق زملائها من أعضاء الفرقه، والموضوع بأختصار ان الفنانه لوسى كانت دائما ما تكرر انها بطلة المسرحيه و نجمة العرض وان "الناس هتيجى المسرح القومى عشان تشوف لوسى بتمثل" مما انعكس على تصرفاتها من تدخلات و تحكمات فى كل صغيره و كبيره فى العرض وحتى فى أداء زملائها و فى الشخصيات التى يقوموا بأدائها ومما شكل اعتداء واضح على صلاحيات المخرج و أحيانا على صلاحيات مدير الفرقه نفسه".

كما أضاف :"على الرغم اننا قد تعلمنا و تربينا جميعا من أساتذتنا قامات العمل المسرحى على ان النجوميه نخلعها على باب المسرح القومى بوجه خاص كما نخلع النعال على باب المسجد ولكن يبدو أن الاستاذه لوسى لم يكن لها من الخبره بخشبة المسرح الحقيقى ما جعلها لا تفطن لهذه القاعده، بل وقامت بأدارة المسرح القومى ومن على خشبته كما اعتادت ان تدير خشبة مسرح الباريزيانا".

وأكمل: "وقد كان السيد مخرج العمل والسيد مدير فرقه المسرح القومى يراعيان على الاقل سن الفنانه ولا يحاولان الاصطدام بها كثيرا رغم انه قد حدث بعض الصدامات منذ البروفات و كانا من التعقل ان حاولا احتواء الفنانه الا انها ظنت انها بذلك أقوى من الجميع وان نجوميتها تتغلب على الجميع”.

وتابع: “اما بالنسبه للزملاء من أعضاء الفرقه فقد بدأت بالاستيلاء على بعض جملهم الحواريه ثم الدخول عليهم فى كلامهم أثناء العرض مما كان يحدث حاله من البلبله واللخبطه لها هى شخصيا، ونسيانها للكلام”.



واشار: "وعندما كان يحاول أحدنا تدارك الموقف وان يلحقها بأحدى جملها كانت تثور وتتهمه انه كان يحاول الاستيلاء على جملتها وكانت لا تتورع ان تصرح بذلك علانية امام الجمهور وتخرج عن النص للثوره عليه بل وكان يتطور الأمر ايضا لضرب الزملاء صراحة امام الجمهور مما أحدث بعض الاصابات لأحد أفراد الفرقه من الشباب وأمام الجمهور أثناء العرض".

إيقاف مسرحية الحفيد

تقدمت بطلة العرض الفنانة الاستعراضية لوسي، بشكوي لوزيرة الثقافة، وجهت خلالها اتهامات عديدة لفريق المسرحية، والمخرج يوسف المنصور، منها التفوه بألفاظ خارجة أمام الجمهور.

على الفور أصدر البيت الفني للمسرح، بيانا حول أزمة العرض المسرحى، جاء فيه: “بطلة العرض قد تقدمت بشكوى ضد فريق العمل، أحالتها الشئون القانونية إلى النيابة الإدارية، كما تقدم مجموعة من الفنانين المشاركين بالعرض بشكوى مماثلة ضد بطلة العرض، تم إحالتها إلى النيابة الإدارية أيضا، ووجود التحقيقات في النيابة الإدارية، يغل اليد عن استبدال أي من عناصره”.

وقرر البيت الفني للمسرح، إيقاف العرض مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية، بعدها سيتم إعادة تقديمه سواء بنفس أبطال العرض، أو بفنانين آخرين.

أشرف زكي يلم الشمل

أطلق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مبادرة لم الشمل، لاحتواء أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد.

وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن لدينا ناس متربصة بالفن والممثلين، وعلينا الانشغال بهذا الأمر، وأقدم مبادرة للم الشمل، واناشد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي لاحتواء الأزمة.



وأضاف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن :"أدعو الجميع لكي نقعد مع كل الفنانين والفنانة لوسي، ونحط مصلحة البلد أهم من أي حاجة، والمسرح القومي، ومن الممكن أن تكون هذه الجلسة في برنامج الستات".

لوسي تدافع عن نفسها

كانت قد حكت لوسي في حوار سابق لها معنا قبل خروج تلك الشهادات تفاصيل العلاقة بينها وبين الشباب في المسرحية وقالت :" اللي كانت مضايقة من حاجة كانت تأتي الي وتقول لي سيبي همومك وركزي في الشخصية، كانوا بيحبوني وبيحكولي همومهم، حتي ان هناك احد الشابات اضربها على الهواء في مشهد، اتت الي وقالت لي "اضربيني بالقلم بجد"، قولتلها مقدرش أعمل كده على المسرح، وصممت اضربها علشان تحس بالموقف بجد.

لقت الفنانة لوسي، على الاتهامات الموجه لها بأنها تضرب زملائها في مسرحية الحفيد، نافية أنها اعتدت على زملائها بالضرب.

وأضافت لوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"كلمت معالي الوزيرة نيفين وطلبت مني توجيه شكوى، وبالفعل تم هذا الأمر منذ ستة أشهر، وهى حاليا في النيابة الإدارية، وكل واحد بياخد حقه بالقانون".

وتابعت الفنانة لوسي، أن :"لو انا بضرب حد بيفضلوا معايا ليه، وبالعكس ادعم الجميع والشباب للتمثيل على المسرح، اللي عنده حاجة عليا يطلعها والقانون هيجيب حقي، ولو عملت كده ابقي مجنونة".