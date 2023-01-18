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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة سعرية جديدة لـ كروس لاند موديل 2023

أوبل كروس لاند موديل
أوبل كروس لاند موديل 2023

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل عن زيادة سعرية جديدة ، فى اقل من شهر للسيارة كروس لاند موديل 2023 ، لتكون بذلك ثانى زيادة للسيارة فى بداية العام الحالى .

أوبل كروس لاند موديل 2023 

وأوضح وكيل أوبل المحلى أن السيارة كروس لاند ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية الكروس اوفر ، تم زيادة أسعار فئتيها بـ 70 ألف جنيه للفئة الاولى و 90 ألف جنيه للفئة الثانية .

 

ومن المعروف أن السيارة كروس لاند موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 205 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لترا، وتستهلك السيارة 5.4 لتر لقطع مسافة  100 كم/ساعة .

أوبل كروس لاند موديل 2023 

وتصل سرعة السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 القصوى الي 187 كم/ساعة، وتصل سعة و تتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة  في مدة زمنية 11.8 ثانية.

أوبل كروس لاند موديل 2023 

وتأتى السيارة كروس لاند موديل 2023 ، بالعديد من التجهيزات من بينها ، شاشة متعدة تعمل باللمس، ومرايات جانبية كهرباء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال مقود الحركة ، وجنوط، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، و نظام أقفال الأبواب باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور، وتكيف، وفتحة سقف بانوراما، وكراسي كهربائية أمامية .

أوبل كروس لاند موديل 2023 

أما عن وسائل الامان للسيارة فالسيارة كروس لاند موديل 2023 ، تأتى بـ وسادة هوائية، وESP، و ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، و EBD، وحساسات للاصطفاف أماميه وخلفية، ونظام ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، وإنذار، ، ومثبت سرعة .

أوبل كروس لاند موديل 2023 

اما عن اسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

- فئة اليجانس 699.990 ألف جنيه بدلاً من 629.990 ألف جنيه 

- فئة توب لاين 759.990 ألف جنيه بدلاً من 669.990 ألف جنيه 

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