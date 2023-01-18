زيادة سعرية جديدة لـ كروس لاند موديل 2023

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل عن زيادة سعرية جديدة ، فى اقل من شهر للسيارة كروس لاند موديل 2023 ، لتكون بذلك ثانى زيادة للسيارة فى بداية العام الحالى .

أوبل كروس لاند موديل 2023

وأوضح وكيل أوبل المحلى أن السيارة كروس لاند ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية الكروس اوفر ، تم زيادة أسعار فئتيها بـ 70 ألف جنيه للفئة الاولى و 90 ألف جنيه للفئة الثانية .

ومن المعروف أن السيارة كروس لاند موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 205 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لترا، وتستهلك السيارة 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أوبل كروس لاند موديل 2023

وتصل سرعة السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 القصوى الي 187 كم/ساعة، وتصل سعة و تتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية 11.8 ثانية.

أوبل كروس لاند موديل 2023

وتأتى السيارة كروس لاند موديل 2023 ، بالعديد من التجهيزات من بينها ، شاشة متعدة تعمل باللمس، ومرايات جانبية كهرباء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال مقود الحركة ، وجنوط، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، و نظام أقفال الأبواب باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور، وتكيف، وفتحة سقف بانوراما، وكراسي كهربائية أمامية .

أوبل كروس لاند موديل 2023

أما عن وسائل الامان للسيارة فالسيارة كروس لاند موديل 2023 ، تأتى بـ وسادة هوائية، وESP، و ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، و EBD، وحساسات للاصطفاف أماميه وخلفية، ونظام ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، وإنذار، ، ومثبت سرعة .

أوبل كروس لاند موديل 2023

اما عن اسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

- فئة اليجانس 699.990 ألف جنيه بدلاً من 629.990 ألف جنيه

- فئة توب لاين 759.990 ألف جنيه بدلاً من 669.990 ألف جنيه