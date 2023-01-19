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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تتحدى ألمانيا وتقرر إرسال دبابات من طراز «ليوبارد-2» لأوكرانيا دون موافقتها

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في مقابلة مع قناة بولسات التلفزيونية اليوم، الخميس، إن بولندا يمكنها نقل دباباتها من طراز ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا، دون انتظار موافقة ألمانيا.

وأكد مورافيتسكي: "لقد اتفقنا مع أصدقائنا الأوكرانيين، وكذلك مع شركائنا من أوروبا الغربية، على أننا سننقل هذه الدبابات معا، الموافقة ثانوية هنا إما أن نحصل على هذه الموافقة بسرعة، أو سنفعل الشيء الصحيح بأنفسنا" .

وأضاف: "الشيء الرئيسي هنا هو أن الألمان.. ليس فقط الألمان، وأيضا الدنماركيين والفنلنديين والفرنسيين وغيرهم، ولكن قبل كل شيء الألمان، أسرعوا بإمداد دباباتهم الحديثة ومعداتهم الحديثة في أقصر وقت ممكن، وبالاعتماد عليها ستكون هنالك القدرة في الدفاع عن الحرية في أوكرانيا، ما يعني أن أمن أوروبا كلها سيعتمد عليها".

وتضغط الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على برلين بضرورة إمداد كييف بدبابات ليوبارد 2، الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتس، والكثير من الساسة بإرسال هذه الدبابات إلى كييف، تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.

وصرح شولتس أمس، الأربعاء، في معرض إجابته عن سؤال خلال فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي حول أسباب تردد برلين في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، "بأن حلف "الناتو" يريد تفادي المواجهة المباشرة مع روسيا".

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