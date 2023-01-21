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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد لعلاج ابنته مريضة القلب المفتوح على نفقة الدولة

صدى البلد

أرسل القارئ بدري على يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنته مريضة القلب المفتوح على نفقة الدولة قبل أن تموت.

وقال في استغاثته انا ابنتي تحتاج إلى  عملية  قلب مفتوح نادره تيجي كل 16 سنة مرة أنا من 2018 حتى الآن ما حدش راضي يقوم بإجراء العملية لها و يقولوا لي سيبها تموت في حالات أولى منها، طب هل هذا يرضي ربنا وانا لا استطيع علاجها على نفقتي الخاصة.

وطالب المسؤولين بسرعة علاج ابنته قبل ان تسوء حالتها اكثر من ذلك للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01552596716.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين خدمة بين الناس

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