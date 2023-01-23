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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن حفل Joy awards .. أصالة: كتير فرحت مبارح بالاحتفال

اصالة
اصالة

عبّرت الفنانة أصالة، عن سعادتها بالتواجد في حفل Joy awards يوم السبت الماضي.

 

وكتبت أصالة، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “كتير فرحت مبارح بهالإحتفال الغير عادي وبعض التّكريمات أذهلتني وأثًرت جدّاً فيًي .. اللي شفناه مبارح حدث عم يكبر ويتصاعد بشكل مُبهر”.

 

وتابعت قائلة: “السّعوديه قدرت تعمل تّكريم كلّ فنّان بيتمنّى يحصل عليه وهالجائزه شجّعتنا لنضاعف مجهودنا ونهتمّ أكتر وأكتر بالّلي بتقدمه .. شكراً جزيلاً هيئة التّرفيه على هالمجهود العظيم اللي بتقدموه بقيادة البطل حبيب الكلّ أبو ناصر .. وكلّ الشكر لمجموعة أم بي سي على هالصّوره المُشرّفه الّلي نقلوها بأحلى ألوانها وتفاصيلها .. شكراً جزيلاً لكلّ اللي صوّتولي وبوعدكم دائماً بالأحلى والأحلى”.

بالريش.. ميريهان حسين تثير الجدل من حفل Joy Awards

راغب علامة والرباعي وملحم زين في سهرة صباحية بعد جوائز Joy awards


شهد حفل جوائز Joy awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حضور حافل للنجوم من مصر والوطن العربي. 

 

حفل جوائز Joy awards 

ومن بين حضور حفل جوائز Joy awards، أيضا: محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل.  كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.  

كما شهد حفل جوائز Joy awards، حضور: سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان.  ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.

 

أصالة الفنانة اصالة Joy joy awards الس عوديه حفل جوائز Joy awards

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