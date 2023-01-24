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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الدفاع الروسية" تعلن إعادة افتتاح مطار الجراح السوري بعد ترميمه

صدى البلد

  علنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الثلاثاء/ إعادة افتتاح مطار الجراح شمال سوريا بعد ترميمه ونشر منظومات للدفاع الجوي فيه.
وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن التمركز الجوي المشترك للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح؛ يسمح بتغطية حدود الدولة وضمان سلامة المدنيين في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد.
حضر حفل افتتاح المطار قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا الفريق أول أندريه سيرديوكوف، ووزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس.
 

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