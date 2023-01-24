خالد يوسف يمنع المكياج فى "سر السلطان" ومن تخالف تخضع لهذا الأمر

نشرت الفنانة عفاف مصطفي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” صورة لها من كواليس مسلسل سر السلطان.

وعلقت عفاف مصطفي قائلة : “استأذنت المخرج خالد يوسف قبل نزول الصورة دي من مسلسل " سره الباتع ‘‘ قبل عرضه.. أول لما قولت له استاذ خالد هنزل صورة بعد اذنك قالي طلباتك كترت يا عفاف.. كان لازم استأذنه اصلها مش فوضي وإلا كان العقاب هيكون شديد ليا من الاستاذ ومن الانتاج وعلي فكرة الصورة طبيعية لان ممنوع منعا باتا المكياج واللي تحط مكياج تتعاقب وتغسل وشها في اللوكيشن قدام الكاست كله المكون من المئات وقدام الكاميرا”.

الفنانة عفاف مصطفي

وتابعت عفاف مصطفي: تاني حاجة انا مش بنزل صور شغلي الا لما استأذن الاول.. بصراحة سعدت بشغلي مع العملاق المبدع / خالد يوسف واسرة العمل الرائعة من أكبر منصب لاصغر واحد ربنا يديمها عليا نعمة الناس اللي بتحبني وتدعمني دون طلب مني.. الحمد لله دائما دائما”.

مسلسل سر السلطان:

مسلسل "سر السلطان" من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع"، لـ الكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف