الرفق بالحيوان: لدينا 6.5 مليون كلب ضال وقتلها يتعارض مع التوازن البيئي

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أنه تم إعلان رسمي منذ اسبوعين أمام مجلس النواب على وصول عدد الكلاب الضالة لـ 6.5 مليون.

واوضحت "خليل"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب أن يكون هناك تحرك قانوني من قبل الخدمات البيطرية ونقابة الأطباء بإيقاف المواد في القانون التي تشرع بتسميم الكلاب الضالة، مؤكدا أنه يتعارض مع العلم والتوازن البيئي، وهذا السم يهدد الصحة العامة والبيئة بتلوثه، ويعد هذا مشهد من مشاهد العنف.

وأشارت إلى أن ما تتخذه الدول الكبرى تجاه الحيوانات الضالة كالكلاب في الشوارع هو التعقيم والتطهير، منوهة على أن الجمعيات المدنية هي ما تقوم بتعقيم الحيوانات.