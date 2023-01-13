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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الوفاة طبيعية

الرفق بالحيوان تكشف حقيقة وفاة طبيبة حدائق الأهرام بسبب الكلاب الضالة.. فيديو

كلاب ضالة
كلاب ضالة

علقت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان، على حادثة حدائق الأهرام، التي توفت علي إثرها طبيبة، مؤكدة أنها لن أعتمد إلا على البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة، الذي جاء فيه أن سبب وفاة الطبيبة لم تكن بسبب الكلاب، وأنه طبقا للبيان الصادر أن الوفاة طبيعية، وتقرير المستشفى، أثبت أنها غير متأثرة بأي خدوش، أو جروح.

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وطالبت منى خليل من خلال مداخلة لها في برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع علي "فضائية سي بي سي" بضرورة تحري الدقة، في إحصاء حالات العقر، وتحديد إذا كانت بسبب كلاب الشارع، أم كلاب مملوكة لأشخاص، أو إذا كانت بسبب حيوانات أخرى. 

وتابعت رئيس جمعية الرفق بالحيوان، :"في واحد بيتخربش من قطة بيروح ياخد المصل"، مؤكدة أن وزارة الصحة توفر دائما الأمصال في جميع المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعارها كان بسبب أنها مستوردة.

حيوانات الشوارع

وقالت "خليل" إن ما حدث اليوم في الإجتماع، هو ما كنا نسعى له على مدى سنوات طويلة، لأن الأسلوب السابق الذي كان متبع في مصر، بقتل حيوانات الشوارع عن طريق السم هو شئ مهين لمصر، وغير علمي، وغير إنساني، وغير شرعي، موضحة أن هناك العديد من الحلول التي طبقت في دول أخري وأثبتت جدواها.

الرفق بالحيوان حدائق الاهرام الكلاب الضالة طبيبة حدائق الأهرام حادثة حدائق الأهرام النيابة العامة مانشيت جابر القرموطي وزارة الصحة

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