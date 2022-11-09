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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: تطبيق معايير الرفق بالحيوان أثناء عمليتي النقل البري والبحري

صدى البلد

افتتحت بالقاهرة ورشة العمل الإقليمية عن اشتراطات الرفق بالحيوان المتبعة أثناء النقل البري والبحري للماشية من أوروبا إلى بلدان الشرق الأوسط و تستضيف مصر ورشة العمل خلال الفترة من 8-10 نوفمبر الجاري وذلك بحضور ممثلين عن 18 دولة من كل من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية على المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة ذات الطابع الدولي والقاري والإقليمي التي تنظمها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.


وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية   WOAH بإقليم الشرق الأوسط على أهمية الالتزام بضوابط واشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل التي تحقق حقوق ورفاهية الحيوان  وتنعكس على جودة اللحوم المنتجة.

 

كما أكد غازي يحيي ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( WOAH )في الشرق الاوسط أن هناك معايير الرفق بالحيوان الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والدور الذي تقوم به المنظمة في سبيل تطبيق معايير الرفق بالحيوان أثناء عمليتي النقل البري والبحري للحيوان ودعمها للدول الأعضاء لترسيخ مبادئ الرفق بالحيوان.


 

كما قام ممثلي الدول الحضور والتي شملت دول (ايرلندا – البرتغال- فرنسا -السعودية – الأردن – تركيا - رومانيا – سلوفينيا – أسبانيا – مصر – العراق – الإمارات – الكويت -لبنان – تونس – الجزائر – المغرب) باستعراض آليات تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان والتشريعات المنظمة لها والهيئات والسلطات المنوطة بتطبيقها في كل دولة ومناقشة سبل تحسين وتعزيز هذه الممارسات وتبادل الخبرات في هذا المجال.  


واختتمت فاعليات اليوم بتأكيد  المشاركين على تذليل العقبات ومعالجة أوجه القصور للالتزام بالمعايير الدولية لرفاهية الحيوان ورعايته.


هذا وقد أشاد المشاركون في الورشة الدولية بدور مصر فى رعاية الحيوانات التى احتجزت في بعض السفن العالقة اثناء غلق الممر الملاحي بقناة السويس بسبب السفينة الجانحة ايفرجيفن العملاقة في شهر مارس من العام الماضي 2021حيث قامت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية بتقديم الرعاية البيطرية و المياه والاعلاف اللازمة للحيوانات في السفن العالقة الامر الذي لقى اشادة من المجتمع الدولي

الزراعة وزارة الزراعة استصلاح الاراضى الرفق بالحيوان الخدمات البيطرية

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