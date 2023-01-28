لطلاب الدراسات العليا بعلاج طبيعي القاهرة.. تعرف على آخر مواعيد التماسات النتيجة

أعلنت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، عن آخر مواعيد لتقديم طلب إعادة التصحيح لإمتحانات الدراسات العليا بالكلية.

وأوضحت الدكتورة أمال يوسف وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن آخر مواعيد لتقديم طلب إعادة رصد الدرجات لإمتحانات مرحلة الدراسات العليا(دبلوم - ماجستير - دكتوراه) لدور نوفمبر 2022، وهو يوم الخميس الموافق 9 فبراير.

واشارت وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم اعتماد وظهور نتيجة الدراسات العليا دور نوفمبر ٢٠٢٢ (دبلوم،ماجستير،دكتوراه)، منذ أكثر من أسبوع، وانه يمكن علي الطلاب الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى للكلية.

آخر مواعيد لتقديم طلب إعادة التصحيح لإمتحانات الدرسات العليا

جامعة القاهرة

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54 خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الاصدارات والدراسات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر. وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمباديء التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.