صيدلة القاهرة توضح مواعيد انتهاء التقديم لبرامج الماجستير

أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت "عبد البارى"عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022/2023 ببرامج الماجستير، بدأ أمس حبث فتح باب تقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 28 يناير ويستمر قبول تقديم الطلاب حتى 25-2-2023، وانه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx



وأشارت إلى أنه سوف يتم اعلان اسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة استكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]g



جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،، والدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، المؤتمر العلمي الدولي السادس للكلية بعنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر" "Towards Digital & Green Dentistry"، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الجامعة في التوظيف الفعال للتكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات العلمية والبحثية، وبحضور ممثلين من منظمة الصحة العالمية، وعمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن كلية طب الأسنان تأتي في مقدمة كليات جامعة القاهرة في تحقيق جودة العملية التعليمية، وحصولها على الاعتماد المؤسسي، واعتماد برامجها، وتجديد الاعتماد، مما يؤكد أنها تسير في المسار العلمي والبحثي المأمول ضمن منظومة البحث العلمي لجامعة القاهرة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مؤتمر كلية طب الأسنان هذا العام يعكس التوجه نحو التحول الأخضر والرقمي، ويأتي مواكبًا لمؤتمر قمة المناخ COP 27 والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، وحقق نجاحًا لافتًا، وشاركت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بعدة فعاليات، منها معرض الجامعة فى جناح الابتكار الأخضر، وتقديم خطة عمل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ، ومناقشة الحلول المبتكرة لها وآثارها على البيئة وكيفية التكيف معها.