عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة القاهرة توضح مواعيد انتهاء التقديم لبرامج الماجستير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت "عبد البارى"عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022/2023 ببرامج الماجستير، بدأ أمس حبث فتح باب تقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 28 يناير ويستمر قبول تقديم الطلاب حتى 25-2-2023، وانه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx
 

فرصة لا تفوتك.. تفاصيل ومواعيد ظهور عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية

لطلاب STEM.. الأوراق المطلوبة للحصول على منحة كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية

وأشارت إلى أنه سوف يتم اعلان اسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة استكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]g


جامعة القاهرة 

وعلي جانب آخر نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،، والدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، المؤتمر العلمي الدولي السادس للكلية بعنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر" "Towards Digital & Green Dentistry"، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الجامعة في التوظيف الفعال للتكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات العلمية والبحثية، وبحضور ممثلين من منظمة الصحة العالمية، وعمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

 وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن كلية طب الأسنان تأتي في مقدمة كليات جامعة القاهرة في تحقيق جودة العملية التعليمية، وحصولها على الاعتماد المؤسسي، واعتماد برامجها، وتجديد الاعتماد، مما يؤكد أنها تسير في المسار العلمي والبحثي المأمول ضمن منظومة البحث العلمي لجامعة القاهرة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مؤتمر كلية طب الأسنان هذا العام يعكس التوجه نحو التحول الأخضر والرقمي، ويأتي مواكبًا لمؤتمر قمة المناخ COP 27 والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، وحقق نجاحًا لافتًا، وشاركت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بعدة فعاليات، منها معرض الجامعة فى جناح الابتكار الأخضر، وتقديم خطة عمل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ، ومناقشة الحلول المبتكرة لها وآثارها على البيئة وكيفية التكيف معها.

ماجستير برامج ماجستير كلية الصيدلة جامعة القاهرة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استغاثة عبر الفيس بوك.. سقوط مستريح مصر القديمة في قبضة الأمن

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

شوية مجاملات | رسالة غاضبة من خالد الغندور .. شاهد

ترشيحاتنا

التعليم تنفي رسوب جميع طالبات مدرسة نجا سعد الثانوية بمطروح وتكشف الحقيقة

اشتريها بـ 12 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة للمشاوير القريبة

طرح هاتف Realme 10 Pro 5G بالتعاون مع Coca-Cola .. شاهد الإعلان

احترس من أكلها.. أطعمة يجب تجنبها لمرضى السكر

الأمم المتحدة تدعو لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

بشأن حالات الإعدام .. العفو الدولية توجه طلبا عاجلا لـ إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

زى المحلات .. طريقة عمل الطعمية

طريقة عمل سمان مشوي بالخضار بأسهل الخطوات

فيديو

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

دقيق وسكر وأرز.. ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية مخبأة في مخازن

اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا.. الفنانة منى فاروق خرجت عن صمتها

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ