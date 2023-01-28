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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة: قبول طلاب الدراسات العليا حتى هذا الموعد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد.

وتقدم الطلبات بإسم  الدكتورة جالة محمود العزب عميد المعهد إعتباراً من ١٥-١-٢٠٢٣  وحتى ٩-٢-٢٠٢٣.

المؤهلات الدراسية التى يمكن التقديم بالمعهد

- بكالوريوس العلوم 
- بكالوريوس الهندسة 
- بكالوريوس الطب والجراحة 
- بكالوريوس طب الأسنان
- بكالوريوس العلاج الطبيعي 
- بكالوريوس الزراعة
- بكالوريوس الطب البيطري 
- بكالوريوس الصيدلة

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الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

١- أصل شهادة البكالوريوس فى التخصص من إحدى الكليات المصرية.

٢- أصل شهادة تقديرات سنوات دراسية.

٣- أصل شهادة الميلاد.

٤- عدد ٤ صور شخصية.

٥- أصل الموقف من التجنيد للذكور.

٦- موافقة جهة العمل على الدراسة مع الموافقة على التفرغ بواقع يومين اسبوعيا على الاقل.

جامعة القاهرة 

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54 خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الاصدارات  والدراسات والمجلات التي تمثل  إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر. وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمباديء التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.

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