سعر تويوتا كامري 2023 في الإمارات .. صور

يحتوي السوق الاماراتي على نخبة من اصدارات شركة تويوتا اليابانية، ومنها السيارة الشهيرة كامري موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم السيارة هناك بسعر يبدأ من 98,900 درهم، وعبر 5 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في الامارات وابرز مواصفاتها

تويوتا كامري موديل 2023

تضم السيارة تويوتا كامري موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 204 حصانا، وعزم دوران 243 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 195 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.3 ثانية.

تويوتا كامري موديل 2023

وتحتوي السيارة تويوتا كامري موديل 2023 على محرك اخر سعة 3500 سي سي، مكون من 6 اسطوانات، يمكنه انتاج 298 حصانا، و 356 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 235 كم/ساعة.

تويوتا كامري موديل 2023

وتأتي السيارة تويوتا كامري موديل 2023 بنسخة هجينة سعة 2500 سي سي، بقوة 215 حصانا، وعزم دوران 221 نيوتن/متر، بينما تتمتع فئات السيارة بالعديد من تقنيات الحماية والرفاهية، إلى جانب انظمة دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى امتلاك السيارة من الخارج لتصميم هندسي مميز من فئة السيدان.

اسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في الامارات

الفئة الاولى بقيمة قدرها 98,900 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 107,900 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 129,900 درهم.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 134,900 درهم.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 139,900 درهم.