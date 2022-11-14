بورصة السيارات| تبدأ من 360 ألف جنيه.. ثبات أسعار تويوتا بيلتا في مصر

شهدت السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 حالة من الثبات في قيمتها السعرية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد آخر زيادة شهدتها بعض طرازات تويوتا المقدمة في مصر، بينما تقدم بيلتا بسعر رسمي يبدأ من 360 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022

تويوتا بيلتا 2022

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا 2022 في السوق المصري

تقدم الفئة الأولى من السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 بسعر رسمي سيبلغ 360 ألف جنيه للفئة ACTIVE، بينما تقدم الفئة الثانية SMART بقيمة سعرية قدرها 405 آلاف جنيه.

تويوتا بيلتا 2022

وزودت السيارة تويوتا بيلتا 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، مع مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع 2 من وسائد الحماية AIRBAGS للمقعد الأمامي وقائد المركبة.

تويوتا بيلتا 2022

وتحتوي السيارة تويوتا بيلتا 2022 على عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وزر تشغيل المحرك وايقافة، مع خاصة دخول السيارة بدون مفتاح، وشاشة 7 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وكاميرا وحساسات ركن خلفية.

تويوتا بيلتا 2022

وتعتمد السيارة تويوتا بيلتا 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي التحكم، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 في مدة تستغرق 12 ثانية، حيث تمتلك محرك بقوة 103 أحصنة، و 138 نيوتن/متر، سعة 1500 سي سي رباعي الاسطوانات.