اجعليه كالحرير.. أفضل علاج للشعر الجاف والمتقصف

تحلم جميع الفتيات بشعر كالحرير خالي من التجاعيد والتقصف، لذلك تقدم خبيرة التجميل منى محمد بوضعه تجعل الشعر كالحرير.
وصفة للشعر الجاف والمتقصف
المكونات
- صفار بيضة .
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من زيت الخروع.
- ربع كوب من زيت الأفوكادو
لعمل وصفة لمنع تقصف الشعر
- اخلطي المكونات معاً في وعاء نظيف.
- ضعي الخلطة على شعركِ من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك الجذور لمدة 5 دقائق.
- غطِّي شعركِ بغلاف بلاستيكي لمدة ساعة كاملة.
- اشطفي شعركِ بالماء البارد والشامبو والبلسم
كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة وسوف تندهشين منها.