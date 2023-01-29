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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مريم أوزرلي تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة على إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها صور جديدة، ونشرتها مع متابعيها وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة وناعمة.

 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

 

وظهرت مريم أوزرلي ؛ بجاكيت طويل من الصوف باللون الموف الفاتح، وبأكمام طويلة وارتدت عليه بنطال ليجنز باللون الاسود، وهو ما أبرز من أناقتها.
 

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وقامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها الذهبية  بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

مريم اوزرلي


وأختارت  مريم أوزرلي، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها .

 

مريم اوزرلي



ولم تتكلف  مريم أوزرلي في ارتداء الاكسسوارات ، فقد اكتفت الظهور بلوك ناعم وبسيط للغاية .

 

مريم اوزرلي

 

مريم اورلي
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