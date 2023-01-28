زهير مراد يتألق بتصميماته في أسبوع الموضة بباريس | شاهد

شارك مصمم الازياء زهير مراد بمجموعة من تصميماته، وذلك ضمن في فاعليات اسبوع الموضه بباريس.

تفاصيل عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

وتتميز مجموعة زهير مراد بالتنوع والتجديد في الالوان والتصميمات.

واستخدام زهير مراد في اغلب تصميماته الالوان الفاتحة، كالابيض والبينك روز، والجنزاري، والاحمر والاورانج، والفوشيا.

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

واتسمت اغلب التصميمات التي استخدمها زهير مراد بالبساطة مع الإبداع، والرقة أيضا.

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

فيما أختار بعض الاكسسورات والتطريزات الاتمعة باللون الفضي والذهبي.

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

أما بالنسبة لفستان الزفاف، فقد كان محتلف بشكل كبير، وناعم ايضا.

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس