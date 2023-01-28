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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زهير مراد يتألق بتصميماته في أسبوع الموضة بباريس | شاهد

عرض أزياء زهير مراد
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

شارك مصمم الازياء زهير مراد بمجموعة من تصميماته، وذلك ضمن في فاعليات اسبوع الموضه بباريس.

 

تفاصيل عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

 

وتتميز مجموعة زهير مراد بالتنوع والتجديد في الالوان والتصميمات.

 

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واستخدام زهير مراد في اغلب تصميماته الالوان الفاتحة، كالابيض والبينك روز، والجنزاري، والاحمر والاورانج، والفوشيا.

 

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

 

واتسمت اغلب التصميمات التي استخدمها زهير مراد بالبساطة مع الإبداع، والرقة أيضا.

 

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

 

فيما أختار بعض الاكسسورات والتطريزات الاتمعة باللون الفضي والذهبي.

 

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس

 

أما بالنسبة لفستان الزفاف، فقد كان محتلف بشكل كبير، وناعم ايضا.

 

عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
عرض أزياء زهير مراد في اسبوع الموضة بباريس
زهير مراد عرض أزياء زهير مراد أزياء زهير مراد اسبوع الموضة بباريس beauty and personal care

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