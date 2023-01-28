بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

نشرت عارضة الأزياء جيجي حديد صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنسجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة جيجي حديد

وظهرت جيجي حديد بلوك ناعم للغاية، فقامت بإرتداء توب هاف ستوميك باللون الأوف وايت، وعليه جاكيت بنفس اللون باكملم طوسلة وبتصميم الاوفر سايز، وعليهم هوت شورت باللون الاسود.

وتركت جيجي حديد شعرها منسلا عبر اكتافها زظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

جيجي حديد

واكملت جيجي حديد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقتمت بوضع اللون الكمشيري أحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو بالوان ناعمة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

جيجي حديد

ولم تتكلف جيجي حديد في إرتداء الأكسسورات، حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.