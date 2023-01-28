عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

جيجي حديد
جيجي حديد

نشرت عارضة الأزياء جيجي حديد صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنسجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة جيجي حديد

 

وظهرت جيجي حديد بلوك ناعم للغاية، فقامت بإرتداء توب هاف ستوميك باللون الأوف وايت، وعليه جاكيت بنفس اللون باكملم طوسلة وبتصميم الاوفر سايز، وعليهم هوت شورت باللون الاسود.

 

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ساحرة

 

وتركت جيجي حديد شعرها منسلا عبر اكتافها زظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

 

جيجي حديد

 

واكملت جيجي حديد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقتمت بوضع اللون الكمشيري أحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو بالوان ناعمة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

 

جيجي حديد

 

ولم تتكلف جيجي حديد في إرتداء الأكسسورات، حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.

جيجي حديد طلالة جيجي حديد عارضة الأزياء جيجي حديد إطلالات جيجي حديد beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

موضوعات متعلقة

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها مع ابنتها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

يقود سيارته ويلتقط السيلفي مع السعوديين..السوشيال ميديا تشتعل بسبب الأمير محمد بن سلمان|شاهد

بفرمان من أسامة نبيه.. عودة فتوح وعبدالله جمعة في الزمالك

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

انخفاض الدولار وتراجع الذهب.. تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش.. والأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم| أخبار التوك شو

4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم .. لا تهملها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ