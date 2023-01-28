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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مكياج.. منة فضالي بإطلالة ناعمة على إنستجرام

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة .

 

تفاصيل إطلالة منة فضالي
 

وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي سويت شيرت باللون البطيخي وعليه جاكيت من الصوف باللون الابيض بأكمام طويلة ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

 

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وقامت منة فضالي بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .
 

منة فضالي

 

ولم تتكلف منة فضالي في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات، واكتفت بالظهور بملامحها الطبيعية والناعمة.

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