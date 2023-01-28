بدون مكياج.. منة فضالي بإطلالة ناعمة على إنستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة .

تفاصيل إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي سويت شيرت باللون البطيخي وعليه جاكيت من الصوف باللون الابيض بأكمام طويلة ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.



وقامت منة فضالي بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .



منة فضالي

ولم تتكلف منة فضالي في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات، واكتفت بالظهور بملامحها الطبيعية والناعمة.