بلوك ساحر.. راندا البحيري تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت رادا البحيري بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما عبر متابعيها عبر التعليقات .

تفاصيل إطلالة راندا البحيري

وارتدت راندا البحيري، فستان باللون الاورانج وبأكمام طويلة وبفتحة من الامام، واختارت عليه حذام باللون الجملي على شكل فراشة من الامام.

وتركت راندا البحيري، خصلات شعرها السوداء منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة، وهو مما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

راندا البحيري

واكملت راندا البحيري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري القاتم كاحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

راندا البحيري

ولم تتكلف راندا البحيري، في إرتداء الإكسسورات؛ حيث أرتدت نظارة شمسية باللون بني الفاتح، وهو ما تناسب مع إطلالتها.