عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك ساحر.. راندا البحيري تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

راندا البحيري
راندا البحيري

شاركت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت رادا البحيري بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما عبر متابعيها عبر التعليقات .

 

تفاصيل إطلالة راندا البحيري

 

وارتدت راندا البحيري، فستان باللون الاورانج وبأكمام طويلة وبفتحة من الامام، واختارت عليه حذام باللون الجملي على شكل فراشة من الامام.

 

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

 

وتركت راندا البحيري، خصلات شعرها السوداء منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة، وهو مما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

راندا البحيري

 

واكملت راندا البحيري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري القاتم كاحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

 

راندا البحيري

 

ولم تتكلف راندا البحيري، في إرتداء الإكسسورات؛ حيث أرتدت نظارة شمسية باللون بني الفاتح، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

راندا البحيري إطلالة راندا البحيري تفاصيل إطلالة راندا البحيري إطلالات راندا البحيري beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

موضوعات متعلقة

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مريم أوزرلي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها مع ابنتها

بإطلالة ناعمة وشتوية.. شاهد أسيل عمران في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

زاهي حواس يعلن عن كشف أثري نادر في سقارة.. تفاصيل

ميدو يكشف سر فوز الإسماعيلي على الداخلية..ويؤكد: مباراة الاتحاد حياة أو موت

بلوك ساحر.. راندا البحيري تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

بيان عاجل من كوريا الشمالية بعد تعهد أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ