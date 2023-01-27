بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

انتشرت في الساعات الماضية، صور المطرب حسن شاكوش من حفل خطوبته مساء اليوم الجمعة 27 يناير، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

تفاصيل إطلالة خطيبة حسن شاكوش

وظهرت خطيبة حسن شاكوس، بفستان محتشم باللون الأوف وايت بتصميم مجسم وبأكمام طويلة وتطريزات ساحرة على كامل الفستان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت خطيبة حسن شاكوش شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما أكمل من تفاصيل إطلالتها.

واختارت خطيبة حسن شاكوش بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو، والكحل الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف خطيبة حسن شاكوش في إرتداء الاكسسورات، حيث إنها اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أكمل من رقة وجمال إطلالتها.