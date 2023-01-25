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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جذابة وناعمة| جيسي عبدو تثير الجدل في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

جيسي عبدو
جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو، مع متابعيها فيديو جديدًا، وقامت بمشاركته عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة ومثيرة للغاية .

 

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

 

وارتدت جيسي عبدو، توب هاي ستومك باللون الأوف وايت وعليه جاكيت بنفس اللون بأكمام طويلة، مع جيب قصير بنفس اللون وبقصة مميزة، واختارت حذاء باللون البيج ، لتبرز من أناقتها .

 

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واعتمدت جيسي عبدو فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الكشميري القاتم، مع وضع الماسكارا والكحل الاسود، والآي لاينر، مع إختيار الأي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

 

واختارت جيسي عبدو تسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

 


وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء نظارة شمسية باللون الأسود، مع أساور وقلادة وقرطين باللون الذهبي، مع خاتم باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

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