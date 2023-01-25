بإطلالة بسيطة وناعمة.. منة فضالي تظهر بفستان مخطط عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة .

تفاصيل إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي فستانا طويلا مخططاً باللون الأبيض والأسود وبأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.



وقامت منة فضالي برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .



واختارت منة فضالي أحمر شفاه باللون الروز، مع وضع الماسكرا والآي شادو والآي لاينر باللون الأسود، وهو ما أبرز من إطلالتها.





وأكملت منة فضالي إطلالتها ببعض الإكسسوارات، فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع نظارة نظر فريم باللون الأسود.