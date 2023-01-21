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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم تخطف أنظار متابعيها بهذا اللوك

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة  نادين نسيب نجيم، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.
 

إطلالة نادين نسيب نجيم

 

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي فستتن بالون الأسود مصنوع من الصوف وتصاميم مختلفة للغاية من الأكتاف ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

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وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة كيرلي، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 


واختارت نادين نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا مع الآي لاينر و الآي شادو بالألوان الناعمة والكحل الأسود، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري الفاتح  كأحمر شفاه  .

ولم تتكلف  نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارت المميزة؛ حيث أختارت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم

 

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

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