بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بصحبة خبير التجميل شريف طانيوس

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة لها من طائرتها ، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة بصحبة خبير التجميل شريف طانيوس.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري





وظهرت ياسمين صبري بلوك مميز للغاية؛ حيث ارتدت بنطال باللون الأبيض، وعليه جاكيت كلاسيك باللون البيج، وأختارت بوت طويل من الجلد باللون البيج وحقيبة من الجد باللون الأخضر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.









وتركت ياسمين صبري شعرها منسدلا عبر أكتافها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ياسمين صبري وخبير التجميل شريفة طانيوس

واختارت ياسمين صبري بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون البينك روز على شفاها، مع الأي لاينر والماسكرا والكحل باللون الأبيض.



ولم تتكلف ياسمين صبري في ارتداء الاكسسوارات، فقامت بإختيار ساعة يجد باللون الفضي، وقلادة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.