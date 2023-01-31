بالرغم من فوائده.. احذر 3 أخطاء كارثية عند شرب الماء في النحاس

الماء النحاسي المحفوظ في وعاء نحاسي يعمل كدواء للجسم خاصة في الشتاء لأن النحاس له تأثير الاحترار مما يؤدي إلى الشعور بالطاقة والخفة والنضارة مع الدفء. كما أن شرب الماء المحفوظ في وعاء نحاسي يقوي المناعة والهضم.

بصرف النظر عن هذا ، فإن هذا الماء مفيد أيضًا في إنقاص الوزن وآلام التهاب المفاصل والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم لكن كل هذه الفوائد لا تتوفر إلا عند استخدامها بشكل صحيح.

وفقا لما نشره موقع هيلثي تقول أخصائية التغذية كيران كوكريجا أن الماء المحفوظ في وعاء نحاسي مفيد للجسم فقط عندما تستخدمه بطريقة مناسبة في مثل هذه الحالة ، من الضروري تجنب هذه الأنواع الثلاثة من الأخطاء أثناء شرب الماء في وعاء أو زجاجة نحاسية خلاف ذلك ، هناك خطر الإصابة بأمراض خطيرة مصحوبة بألم في الجسم.

لا تفعل هذا الخطأ أثناء شرب الماء في زجاجة نحاسية

شرب الماء من زجاجة نحاسية طوال اليوم



إذا كنت تشرب الماء المخزن في زجاجة أو وعاء نحاسي طوال اليوم ، فهناك احتمالية أن تصبح كمية النحاس في جسمك مفرطة. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الغثيان الشديد والدوخة وآلام البطن إلى جانب خطر الإصابة بالفشل الكلوي والكبد .

شرب الماء الممزوج بالليمون والعسل في وعاء نحاسي





صحيح تمامًا أن شرب الماء الممزوج بالليمون والعسل على معدة فارغة في الصباح مفيد للصحة . لكن عندما تشرب هذه المياه في وعاء نحاسي ، فإنها تعمل مثل السم.

في الواقع ، يتحد الحمض الموجود في الليمون مع النحاس لتكوين حمض في الجسم ، مما يؤدي إلى وجود خطر حدوث آلام في البطن وغازات في المعدة وقيء.

غسل الأواني أو الزجاجات النحاسية بانتظام



لا ينبغي غسل الأواني النحاسية بانتظام. تبدأ خصائصه المفيدة في التناقص بالغسيل اليومي. لذلك فقط اشطفه جيدًا بالماء النظيف بعد كل استخدام. وتنظف جيداً باستخدام الملح والليمون مرة شهرياً.