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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: علامات تدل على أن الدجاج النيئ غير صالح للاستهلاك.. أبراج أقل حظا ماليا في فبراير.. أعراض صادمة لـ تسمم الحمل

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

علامات تدل على أن الدجاج النيئ غير صالح للاستهلاك
 

يعد الدجاج من الأطعمة الأساسية فى كل بيت ولكن فى بعض الأحيان يفسد أثناء التخزين فى الفريزر أو يتم شرائه فاسدا من عند البائع فى الأساس 

 

ضعف الذاكرة والزهايمر علامات لهذا المرض في الصغر
 

قد يتسبب التعرض لإصابات الدماغ للعديد من المشاكل الصحية.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة إكستر، أن التعرض لارتجاج المخ يمكن أن يدمر الذاكرة في وقت لاحق من الحياة.
 

بعد إصابة المطرب أبو الليف بـ أزمة قلبية ..أعراض صادمة لمرضه
 

خرج الفنان نادر أبو الليف من المستشفى بعد أن تحسنت صحته، وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى للعلاج في العناية المركزة . لذا سنقوم بذكر أعراض وأسباب حدوث الأزمة القلبية وطرق الوقاية منها .
 

ماتدمرش ابنك.. اعرف أسباب التشوهات الخلقية قبل الإنجاب
 

يعد ارتكاب الوالدين للأشياء التى تتسبب فى إنجاب أطفال تعانى من التشوهات الخلقية جريمة بكل المقاييس فى حق الأبناء لذا يجب على كل المتزوجين أو المقبلين على الزواج معرفتها والابتعاد عنها
 

بعد حادث عروس الغربية.. أعراض صادمة لـ تسمم الحمل
 

توفت فتاة تدعى هاجر بسبب تعرضها لنزيف أثناء حملها في توأم، إثر تعرضها لتسمم الحمل، بعد زواج دام لمدة 5 أشهر فقط، وهو ما تسبب في حالة من الحزن بين أهالي قرية أبو حمر بمحافظة الغربية.

 

لو عندك أرق.. أطعمة تساعدك على النوم
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة أطعمة تساعد على النوم.
 

مفيش فلوس ومشاكل في الشغل.. هذه الأبراج أقل حظا ماليا بـ فبراير

تتأثر بعض الأبراج بحركة الكون بشكل سلبي خلال شهر فبراير مما يؤدي إلى معانتهم من ضائقة مالية وبعض المشاكل الحياتية المترتبة عليها.

 

نصائح لعلاج التهابات الأنف المرتبطة بتقلبات الطقس
 

يعاني بعض الأشخاص من التهابات بـ الجيوب الأنفية أثناء فترة تقلبات الجو في حين أنهم لا يعانون من أى مشكلات صحية سابقة فى الأنف مثل الحساسية.
 

8 طرق تخلصك من الانتفاخ والغازات .. تعرف عليها
 

تعد مشكلة  الانتفاخ وامتلاء البطن  بالغازات من المشكلات الشائعة بشكل واسع وتتسبب فى الوقوع فى بعض المواقف المحرجة بالإضافة إلى الالم الشديد. 
 

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
 

الشاي الاخضر هو واحد من ثلاثة انواع من الشاي،معروف عنه الفوائد الصحية تاريخيا،وعرفت دول شرق اسيا مثل اليابان وتايلاند والهند بانتاجها للشاي الاخضر،وللشاي الاخضر فوائد مهمة،ولكن له اضرار ايضا خاصة في حال الافراط بتناوله.
 

الإغماء فى الحمل .. إليك الأسباب والعلاج
 

تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر على المرأة فى حياتها وتعانى من متاعب كثيرة خلالها حتى وإن كانت صحتها جيدة من قبل 

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