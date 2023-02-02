عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: الأهلي يمتلك لاعبين مميزين بجميع الخطوط..وكولر استقر على التوليفة الأفضل

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين كثيرين مميزين في جميع الخطوط، كما أن نتائجه في الفترة الأخيرة رائعة بعد الفوز على الزمالك في القمة بثلاثية نظيفة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:"قائمة الأهلي مكتملة وجميع المستويات متقاربة، مارسيل كولر مدرب منظم ويلعب بواقعية في الأداء، ومن الوارد أن تجد 3 تغييرات في التشكيل خلال المباراة المقبلة، والمدرب قام بالتركيز مع المجموعة التي بدأت الموسم ولم يشارك سوى مروان عطية في لقاء أوكلاند".

وأضاف: "الأجواء في المغرب كانت جيدة، الملعب ارضيته جيدة، وهناك دعم جماهيري كبير، وهذه العوامل ساهمت في ظهوره بهذا المستوى".

تفكير كولر..

txt

أحمد عيد عبد الملك: اتحاد الكرة يعاند الزمالك بسبب الخلافات مع رئيسه

txt

مفاجأة صادمة للزمالكاوية.. وسطاء يتدخلون لانتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

وأكمل: "كولر كان يخشى المفاجآت، لذلك لعب بـ3 لاعبين في الوسط، وهناك ميزة في الفريق بعد إعطاء حمدي فتحي حرية الحركة داخل المستطيل الأخضر، وكذلك أحمد عبدالقادر صنع جبهة رائعة مع علي معلول".

وواصل: "برونو سافيو لم يكن مفيدا للفريق، وقام باستبعاده لكن هناك لاعبين جيدين في نفس مركزه، المدرب لا يفكر سوى في مصلحة الفريق، والأهلي وصل لفورمة جيدة في كاس العالم للأندية، ومارسيل كولر استقر على التوليفة الجيدة التي سيشارك بها في المباريات الصعبة خلال البطولة القارية، وكولر نجح مع تطوير الأداء".

وبسؤاله عن محمد الشناوي، قال عبدالملك: "الحضري غادر الأهلي وذهب للاحتراف الخارجي، وهناك نقطة ايجابية للشناوي وهو اختياره البقاء لانه سيكسب كثيرا من وراء القرار بالبقاء داخل النادي الأهلي، وسيظل لسنوات كثيرة داخل القلعة الحمراء، هو ينظر للامام والأهلي يقدره مثلما حدث مع وليد سليمان، هو اتخذ القرار الصحيح".

وأضاف: "الجمهور لا يهتم سوى بمصلحة فريقه، بينما اللاعب يكون له نظرة مختلفة، جماهير الزمالك حزينة لرحيل إمام عاشور، والذي كان يستحق اللعب في دوري أقوى بمقابل مالي أكبر".

وأتم: "إمام عاشور رفض التوقيع على أي شروط تلزمه بالعودة إلى مصر عبر نادي الزمالك، كما أن نادي ميتلاند رفض وضع بند يمنح الزمالك أي أموال من إعادة بيعه".

الأهلى الزمالك منتخب مصر النادي الأهلي محمد الشناوي كأس العالم حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا بعد رفع الفائدة

ما حكم العمل بتأويل الرؤى وتفسير المنامات .. وهل هناك تفسيرات شرعية؟

ارتفاع هائل في أسعار النفط بعد رفع الفائدة

بدر بنون يهنئ لاعبي الأهلي ومكالمة خاصة لكهربا| شاهد

سبب السعادة في الدارين| علي جمعة يكشف أسرار الصلاة على النبي ليلا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو من عشاق السي فوود.. طريقة عمل الجندوفلي

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة| من غير لحوم

ويكأننا قراء عاديين واللي هنلمحه هنمرجحه..كاتبة مصرية تثير الجدل داخل معرض الكتاب..فيديو

بعد الهجوم عليها بسبب زوجها.. 5 صور وضعت نيللى كريم فى مأزق

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ