عبد الملك: الأهلي يمتلك لاعبين مميزين بجميع الخطوط..وكولر استقر على التوليفة الأفضل

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين كثيرين مميزين في جميع الخطوط، كما أن نتائجه في الفترة الأخيرة رائعة بعد الفوز على الزمالك في القمة بثلاثية نظيفة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:"قائمة الأهلي مكتملة وجميع المستويات متقاربة، مارسيل كولر مدرب منظم ويلعب بواقعية في الأداء، ومن الوارد أن تجد 3 تغييرات في التشكيل خلال المباراة المقبلة، والمدرب قام بالتركيز مع المجموعة التي بدأت الموسم ولم يشارك سوى مروان عطية في لقاء أوكلاند".

وأضاف: "الأجواء في المغرب كانت جيدة، الملعب ارضيته جيدة، وهناك دعم جماهيري كبير، وهذه العوامل ساهمت في ظهوره بهذا المستوى".

تفكير كولر..

وأكمل: "كولر كان يخشى المفاجآت، لذلك لعب بـ3 لاعبين في الوسط، وهناك ميزة في الفريق بعد إعطاء حمدي فتحي حرية الحركة داخل المستطيل الأخضر، وكذلك أحمد عبدالقادر صنع جبهة رائعة مع علي معلول".

وواصل: "برونو سافيو لم يكن مفيدا للفريق، وقام باستبعاده لكن هناك لاعبين جيدين في نفس مركزه، المدرب لا يفكر سوى في مصلحة الفريق، والأهلي وصل لفورمة جيدة في كاس العالم للأندية، ومارسيل كولر استقر على التوليفة الجيدة التي سيشارك بها في المباريات الصعبة خلال البطولة القارية، وكولر نجح مع تطوير الأداء".

وبسؤاله عن محمد الشناوي، قال عبدالملك: "الحضري غادر الأهلي وذهب للاحتراف الخارجي، وهناك نقطة ايجابية للشناوي وهو اختياره البقاء لانه سيكسب كثيرا من وراء القرار بالبقاء داخل النادي الأهلي، وسيظل لسنوات كثيرة داخل القلعة الحمراء، هو ينظر للامام والأهلي يقدره مثلما حدث مع وليد سليمان، هو اتخذ القرار الصحيح".

وأضاف: "الجمهور لا يهتم سوى بمصلحة فريقه، بينما اللاعب يكون له نظرة مختلفة، جماهير الزمالك حزينة لرحيل إمام عاشور، والذي كان يستحق اللعب في دوري أقوى بمقابل مالي أكبر".

وأتم: "إمام عاشور رفض التوقيع على أي شروط تلزمه بالعودة إلى مصر عبر نادي الزمالك، كما أن نادي ميتلاند رفض وضع بند يمنح الزمالك أي أموال من إعادة بيعه".