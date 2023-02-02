أخبار الفن| الحالة الصحية لـ أحمد عدوية.. تفاصيل حفل صوت الأرض

الحالة الصحية لـ أحمد عدوية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تفاصيل حفل صوت الأرض، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

تتوجه الفنانة أصالة نصري والفنان نبيل شعيل صباح اليوم الخميس، إلى دولة الكويت، استعدادا لحفلهما المشترك غدا الجمعة 3 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

لم تكن أزمة سجائر الفنانة أصالة نصري هي الأولى في الوسط الفني، حيث تثار حالة كبيرة من الجد على بعض النجمات، أو الصور التي تلتقط لهن، لاسيما الغريبة منها، مثل ظهور بعضهن بالسيجارة لتكون الإطلالة متميزة من وجهة نظرهن.

بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعائلة طلال مداح، وتوافد إعلامي عربي واسع من المحيط إلى الخليج، عاد جمهور قيثارة الشرق الذي كان آخر من ودعه قبل 22 عاما، للتصفيق مجددا لأنغامه وألحانه التي تغنى بها أكثر من 43 فنان وفنانة في حفل "ليلة صوت الأرض" الذي نقل على أكثر من 40 محطة تلفزيونية محلية ودولية، و7 منصات رقمية للمشاهدة.

يحتفل الفنان القدير رشوان توفيق اليوم الخميس 2 فبراير، بعيد ميلاده، فهو من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1933 أي يبلغ من العمر 90 عامًا.

يحل اليوم الخميس 2 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد محمد ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحلت في 4 يوليو 2011، عن عمر يناهز 85 عامًا.

أعلنت الفنانة هبة طوجي -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن استعدادها لطرح أغنية حبيبي خلص، غدا الخميس 3 فبراير، تزامنا مع أغاني عيد الحب الجديدة.

يستعد الفنان محمد فؤاد، لاحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

علم موقع صدى البلد الإخباري، التفاصيل الكاملة حول الحالة الصحية للفنان أحمد عدوية، بعد إلغاء حفلته الأخيرة في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وقيام المطرب محمود الليثي بإحياء الحفل بدلا منه.

احيا المطرب والفنان محمود الليثى واحدة من اقوى حفلات التجمع بعد اعتذار الفنان الكبير ونجم الاغنية الشعبية أحمد عدوية بسبب ظروف صحية قبل الحفل "بساعة " وفى اخر اللحظات الأخيرة احيا الليثى الحفل وتألق بمجموعة كبيرة من الاغاني وسط حضور كبير من نجوم المجتمع .