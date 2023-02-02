عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ أحمد عدوية.. تفاصيل حفل صوت الأرض

أخبار الفن
أخبار الفن

الحالة الصحية لـ أحمد عدوية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تفاصيل حفل صوت الأرض، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أصالة نصري ونبيل شعيل يتوجهان لـ الكويت استعدادا لحفل مهرجان فبراير

تتوجه الفنانة أصالة نصري والفنان نبيل شعيل صباح اليوم الخميس، إلى دولة الكويت، استعدادا لحفلهما المشترك غدا الجمعة 3 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

 

نجمات بالسيجارة| أصالة نصري تعتذر عن التدخين أمام الناس.. وإليسا تدخن في جلسة تصوير

لم تكن أزمة سجائر الفنانة أصالة نصري هي الأولى في الوسط الفني، حيث تثار حالة كبيرة من الجد على بعض النجمات، أو الصور التي تلتقط لهن، لاسيما الغريبة منها، مثل ظهور بعضهن بالسيجارة لتكون الإطلالة متميزة من وجهة نظرهن.

 

أربعون عاما من تاريخ طلال مداح تتكثّف في "ليلة صوت"

بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعائلة طلال مداح، وتوافد إعلامي عربي واسع من المحيط إلى الخليج، عاد جمهور قيثارة الشرق الذي كان آخر من ودعه قبل 22 عاما، للتصفيق مجددا لأنغامه وألحانه التي تغنى بها أكثر من 43 فنان وفنانة في حفل "ليلة صوت الأرض" الذي نقل على أكثر من 40 محطة تلفزيونية محلية ودولية، و7 منصات رقمية للمشاهدة.

 

في عيد ميلاده.. قصة معاناة رشوان توفيق بسبب وفاة زوجته

يحتفل الفنان القدير رشوان توفيق اليوم الخميس 2 فبراير، بعيد ميلاده، فهو من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1933 أي يبلغ من العمر 90 عامًا.

 

في ذكراها.. قصة اعتزال سعاد محمد ووفاتها المفاجئة

يحل اليوم الخميس 2 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد محمد ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحلت في 4 يوليو 2011، عن عمر يناهز 85 عامًا.

 

حبيبي خلص.. هبة طوجي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة غدا

أعلنت الفنانة هبة طوجي -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن استعدادها لطرح أغنية حبيبي خلص، غدا الخميس 3 فبراير، تزامنا مع أغاني عيد الحب الجديدة.

 

محمد فؤاد يحيي حفلا في ألمانيا.. 17 فبراير

يستعد الفنان محمد فؤاد، لاحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

 

صوته راح.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عدوية

علم موقع صدى البلد الإخباري، التفاصيل الكاملة حول الحالة الصحية للفنان أحمد عدوية، بعد إلغاء حفلته الأخيرة في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وقيام المطرب محمود الليثي بإحياء الحفل بدلا منه.

 

محمود الليثى يشعل حفل التجمع بسبب أزمة صحية لـ أحمد عدوية

احيا المطرب والفنان محمود الليثى واحدة من اقوى حفلات التجمع بعد اعتذار الفنان الكبير ونجم الاغنية الشعبية أحمد عدوية بسبب ظروف صحية قبل الحفل "بساعة " وفى اخر اللحظات الأخيرة احيا الليثى الحفل وتألق بمجموعة كبيرة من الاغاني وسط حضور كبير من نجوم المجتمع .

أحمد عدوية صوت الأرض حفل صوت الأرض أصالة نبيل شعيل إليسا سعاد محمد هبة طوجي محمد فؤاد عدوية محمود الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق| فيديو

أول تعليق من ميدو بعد فوز الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

أصالة نصري ونبيل شعيل يتوجهان لـ الكويت استعدادا لحفل مهرجان فبراير

في ذكراه.. قصة رحيل المخرج محمد كامل القليوبي المأساوية

في عيد ميلاده.. قصة معاناة رشوان توفيق بسبب وفاة زوجته

في ذكراها.. قصة اعتزال سعاد محمد ووفاتها المفاجئة

حبيبي خلص.. هبة طوجي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة غدا

محمد فؤاد يحيي حفلا في ألمانيا.. 17 فبراير

صوته راح.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عدوية

اتهامات التطبيع تلاحق النجوم| مدحت صالح: سافرت لأغني للفلسطينيين.. محمد رمضان يرقص مع مجندة إسرائيلية

ترشيحاتنا

مع التقلبات الجوية.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الخميس على الطرق

قرار هام من المركزي البريطاني بشأن صور الملوك على الأوراق النقدية في أستراليا

إيران تتهم إسرائيل بالمسئولية عن هجوم أصفهان وتتعهد بالرد

الولايات المتحدة تعزز تواجدها في الفلبين بأربعة قواعد عسكرية جديدة

طرح 12 شركة حكومية في البورصة.. لسد الفجوة التمويلية وتحقيق مكاسب بالمليارات

بارد ليلا على تلك الأنحاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة إزالة للستات والرجالة.. لافتة مفأجاة 2023 تثير السخرية عبر فيسبوك

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج الأقل حظا في الحب… مفاجأة عن الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

على قد الإيد.. طريقة عمل البسيمة

مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ