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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة اعتزال سعاد محمد ووفاتها المفاجئة

سعاد محمد
سعاد محمد

يحل اليوم الخميس 2 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد محمد ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحلت في 4 يوليو 2011، عن عمر يناهز 85 عامًا. 

 

سعاد محمد ومسيرتها الفنية 

ولدت الفنانة سعاد محمد المصرى، في بلدة «تلة الخياط» بمدينة بيروت، وهى من أم لبنانية وأب من أصول مصرية.

وبدأت سعاد محمد انطلاقتها الفنية الأولى من دمشق، حيث كانت تعيش، وبدأت بغناء الموشحات في إذاعة دمشق، ثم سافرت إلى حلب مدينة الطرب والفن آنذاك وحازت الإعجاب ووصفت بأنها صاحبة أجمل صوت نسائى سمعوه وتعهدها الملحن محمد محسن ثم سافرت إلى القاهرة.

 

سعاد محمد وأعمالها 

شاركت سعاد محمد في فيلم"فتاة من فلسطين"  وكان أول فيلم عن القضية الفلسطينية ولعبت بطولة فيلمها الثانى "أنا وحدى" إخراج هنرى بركات وشاركها البطولة ماجدة ونور الدمرداش وصلاح نظمى.

ثم توقفت عن التمثيل واكتفت بالغناء واكتفت من السينما بتقديم أغنيات مدبلجة لبطلات أخريات مثل أغانيها في فيلم "الشيماء" ومن أشهرها "إنك لا تهدى الأحبة والله يهدى من يشاء" وفيلم بمبة كشر.

 

سعاد محمد وحياتها الأسرية 

تزوجت سعاد محمد من مكتشفها واستاذها محمد فتوح وأنجبت منه 6 أبناء، ولم تدم زيجاتهما أكثر من 15 عاما، ثم تزوجت من المهندس المصري محمد بيبرس وأنجبت منه 4 أبناء، واخيرا تزوجت من رجل لبناني يدعي أسعد مرعي كان يصغرها سنا وتم الانفصال سريعا.
 

سعاد محمد وسبب اعتزالها 

اعتزلت الساحة الفنية قبل وفاتها بسنوات، وفضلت العيش مع أبنائها وأحفادها إلى أن توفيت في يوليو 2011 في منزلها بالقاهرة، وشيعت جنازتها من مسجد الحامدية الشاذلية، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.
 

مرض سعاد محمد وقصة وفاتها 

أجرت الفنانة الراحلة سعاد محمد، عمليتين جراحتين أحداهما في القلب والثانية في الرأس، ثم تحسنت حالتها كثيرا إلا أنها قررت أن تعتزل الحياة العامة، وفضلت العزلة والتمتع بالحياة مع أولادها وأحفادها، وفي يوم 4 من شهر يوليو عام 2011 رحلت قيثارة الطرب سعاد محمد عن عمر ناهز 85 عاما مليئة بالأعمال الثرية والتي أثرت في وجدان الجمهور العربي. 

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