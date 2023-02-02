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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فؤاد يحيي حفلا في ألمانيا.. 17 فبراير

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يستعد الفنان محمد فؤاد، لاحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب. 

ويحيي محمد فؤاد حفل غنائي آخر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 11 فبراير الجاري أيضاً، تزامنا مع حفلات عيد الحب. 

ويقدم محمد فؤاد مجموعة من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى لبنان ولعل من أبرزها “حبيبى يا والقلب الطيب والحب الحقيقى”. 

 

مسيرة محمد فؤاد 

لُقب محمد فؤاد بـ ابن البلد نظراً لخفة دمه وقبوله، خاصة في ذروة نجاحه عندما قدم فيلم “اسماعيلية رايح جاي”، كما انه يحرص دائماً على ان يتواجد وسط جمهوره دون اي تكبر او تجاهل لماضيه أو اصله، فمن فترة الى اخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس.

٣٦ عاماً من النجاحات، ولكن بدون سابق انذار ولمدة تزيد عن الـ 10 سنوات اختفى الفنان محمد فؤاد عن الساحة الفنية، حتى انه ابتعد عن احياء الحفلات او طرح الاغاني، وبرر الفنان ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني ان حالة البلاد كانت السبب الرئيسي في ابتعاده عن الساحة الفنية خاصة انها كانت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

 

أحدث أعمال محمد فؤاد

وكانت أحدث أعمال محمد فؤاد، هو البوم “ليه”، والذي طرحه عام 2020 لكن لم يلقى النجاح اعتاد عليه الفنان محمد فؤاد، بل أن مشاهدات منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب لم تتعدى الـ 100 الف مشاهد.

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