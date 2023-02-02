في عيد ميلاده.. قصة معاناة رشوان توفيق بسبب وفاة زوجته

يحتفل الفنان القدير رشوان توفيق اليوم الخميس 2 فبراير، بعيد ميلاده، فهو من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1933 أي يبلغ من العمر 90 عامًا.

رشوان توفيق وحزنه على زوجته

وفي شهر يوليو 2019، فقد الفنان رشوان توفيق، زوجته التي حزن عليها حزنًا شديدًا، واتضح ذلك بشدة في صور العزاء، التي ظهر فيها توفيق يبكي بشدة من الحزن.

أكد الفنان رشوان توفيق، أنه يقوم بزيارة قبر زوجته عقب صلاة الفجر، دون أن يصطحب معه أي شخص، مشيرا إلى أن روحها وسيرتها لا تفارقه على الإطلاق.

وأضاف توفيق، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، انه عاش مع زوجته الراحلة 62 عاما، دون أن يحدث أي حالة من الخناق أو التشاجر بمفهومه المعروف حاليا، مضيفًا أن خلافاتهما كانت بجملة "يا حبيبي" و"يا حبيبتي" فقط.

وأكد الفنان رشوان توفيق، أنه خلال انشغاله بالحديث مع أي شخص، من الممكن أن يغفل بعض الشيء، ولكن عندما يجلس منفردا فسيرة زوجته تكون حاضرة.